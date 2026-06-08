Pixel 11-Smartphones: Google plant innovatives Display – Leak verrät Details zum neuen Samsung-Display

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Google wird schon bald die Pixel 11-Smartphones auf den Markt bringen, über die in den letzten Wochen viele Informationen und technische Details durchgesickert sind. Jetzt verrät uns ein aktueller Leak neue Details zu den Displays, die wohl deutlich leistungsfähiger als die verbauten Bildschirme in den vorherigen Generationen sein sollen. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf einem niedrigeren Energieverbrauch.


pixel 11 pro 1

Die Wartezeit auf die Pixel 11-Smartphones ist gar nicht mehr so lang und wird jetzt erneut mit einem Leak verkürzt, der uns neue Details zu den Displays verrät. Auch in diesem Jahr stammen sie nicht ganz unerwartet aus dem Hause Samsung und sollen im dortigen Portfolio in der Oberklasse unterwegs sein. Die bisher offiziell noch gar nicht angekündigten neuen Samsung-Displays sollen sowohl im iPhone 18 als auch in den Pixel 11-Smartphones verbaut sein.

Konkret geht es um das Samsung M16 OLED. Ein neues Panel, das die Nachfolge des M14 antritt und damit die Versionsnummer 15 überspringt. Das wäre nicht weiter relevant, doch in Fachkreisen gilt das wohl als Hinweis, dass Samsung Display einen großen technologischen Sprung gemacht hat – dieser kommt dementsprechend auch den Pixel 11-Smartphones zugute. Es wird erwartet, dass Google das neue Flaggschiff-Display in allen Pixel 11 verbaut.

Der Schwerpunkt des M16 soll beim niedrigen Energieverbrauch liegen, wobei bisher noch keine konkreten technischen Daten bekannt sein. Sollte Samsungs Innovationssprung auf den Energieverbrauch konzentriert sein, wären das gute Nachrichten für interessierte Pixel 11-Käufer. Denn auch der neue Tensor G6, der Google-Prozessor der nächsten Generation, soll neben dem Schwerpunkt KI stark auf optimierten Energieverbrauch setzen.

Fügt man das Display und den Tensor G6 zusammen, könnte der Energieverbrauch des Smartphones spürbar sinken. Allerdings nur in der Theorie, denn in der Praxis könnte Google den entstandenen Puffer nutzen, um die lokale KI und einen ständig aktiven KI-Agenten etwas mehr Kontingent zuzuweisen. Weitere Displays erwarten wir in den nächsten Wochen.

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[ETNews]

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