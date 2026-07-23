Google Play Store Aktion: Diese 57 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute zeigen wir euch die Bilder der Pixel 11-Smartphones, berichten über neue Details zur Pixel Watch 5 und zeigen die neue Google Fotos Gesichtserkennung. Informiert euch auch über Googles glänzende Quartalszahlen.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 21.07.2026

Pixel-Aktionen: Pixel 10 Pro jetzt mit 25 Prozent Rabatt + Pixel Buds Pro 2 gratis – hohe Rabatte im Google Store

Apps
Die App konnte im App Store nicht gefunden werden. 🙁
Gehe zum Store Google-Suche
Touch Lock : Lock touch screen
Touch Lock : Lock touch screen
Download QR-Code
Touch Lock : Lock touch screen
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Resizer
Image Resizer
Download QR-Code
Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
One Swipe Notes - Quick Notes
One Swipe Notes - Quick Notes
Download QR-Code
One Swipe Notes - Quick Notes
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Download QR-Code
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos+
AntiBAG Tachograph
AntiBAG Tachograph
Download QR-Code
AntiBAG Tachograph
Entwickler: ZlojDalnoboy.PL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Fit TWO Watch Face
Fit TWO Watch Face
Download QR-Code
Fit TWO Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Glide Watch Face
Glide Watch Face
Download QR-Code
Glide Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Weather Flip Animated
Weather Flip Animated
Download QR-Code
Weather Flip Animated
Entwickler: PRADO DESIGN ® Watch Faces
Preis: Kostenlos
HMKWatch Simple 015
HMKWatch Simple 015
Download QR-Code
HMKWatch Simple 015
Entwickler: HMKWatch
Preis: Kostenlos

Pixel 11: Googles neue Smartphones zeigen sich jetzt im Detail – Leak zeigt alle Modelle und Farben (Galerie)

Pixel Watch 5: Google verrät Spezifikationen der neuen Smartwatches – mehr Speicher und ein altbekannter SoC




pixel aktionen angebote google store amazon

Spiele
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Download QR-Code
Kings Hero 2: Turn Based RPG
Entwickler: SVP-Mobile
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Box Head: Roguelike Premium
Box Head: Roguelike Premium
Download QR-Code
Box Head: Roguelike Premium
Entwickler: PANTHERA GLOBAL
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle - Sandbox
Super Tank Battle - Sandbox
Download QR-Code
Super Tank Battle - Sandbox
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
Download QR-Code
Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Undead Slayer: Offline Premium
Undead Slayer: Offline Premium
Download QR-Code
Undead Slayer: Offline Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Download QR-Code
Theme Park Simulator
Entwickler: BestRideSimulators
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Download QR-Code
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Download QR-Code
[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
[365fun] Perfect 3m
[365fun] Perfect 3m
Download QR-Code
[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Color Match2
[365fun] Color Match2
Download QR-Code
[365fun] Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] CatchBee
[365fun] CatchBee
Download QR-Code
[365fun] CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] 2048BubbleShooter
[365fun] 2048BubbleShooter
Download QR-Code
[365fun] 2048BubbleShooter
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] TouchTouchPangPang
[365fun] TouchTouchPangPang
Download QR-Code
[365fun] TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Wood Block Travel
[365fun] Wood Block Travel
Download QR-Code
[365fun] Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Download QR-Code
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
Download QR-Code
Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: 0,50 €

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Download QR-Code
Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sharp - Square Icon Pack
Sharp - Square Icon Pack
Download QR-Code
Sharp - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Download QR-Code
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
SeaLine - Blue - Icon Pack
SeaLine - Blue - Icon Pack
Download QR-Code
SeaLine - Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
Download QR-Code
Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
Download QR-Code
Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
Download QR-Code
Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
BlossomLine - Pink Icon Pack
BlossomLine - Pink Icon Pack
Download QR-Code
BlossomLine - Pink Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Download QR-Code
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket