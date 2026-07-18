Pixel-Aktionen im Google Store: Jetzt bis zu 25 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds

An diesem Wochenende gibt es wieder gute Nachrichten für alle Nutzer, die sich für eines der zahlreichen Pixel-Produkte interessieren: Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt neue Aktionen rund um die Smartphones, die smarten Kopfhörer und auch die Smartwatches. So könnt ihr jetzt über 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4, auf die Pixel Buds der aktuellen Generationen und noch einiges mehr herausholen.



Google wird in gut einem Monat die neuen Pixel 11-Smartphones vorstellen und auch die Pixel Watch 5 dürfte recht bald auf den Markt kommen. Das ist meist ein guter Zeitpunkt, um sich für ein Gerät der aktuellen Generation zu entscheiden, denn diese werden nun stark im Preis gesenkt. Mit ganzen sieben Jahren Updates, jetzt noch sechs Jahre, haben sie aber nichts an ihrer Stärke verloren, sodass ihr die Preise mitnehmen solltet.

Jetzt könnt ihr euch hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones sichern oder sogar 20 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a erhalten – das nach wie vor brandneue Budget-Flaggschiff mit fast sieben Jahren Updates und starker Leistung. Die Highlights liegen derzeit aber bei den Wearables, die jetzt deutlich günstiger als bisher zu haben sind.

Jetzt gibt es 26 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sowohl in den Varianten LTE als auch Wifi. Ebenso könnt ihr euch bis zu 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm) sichern, die in beiden Empfangsvarianten zu haben ist. Rabatte gibt es auch auf zahlreiche Fitnesstracker und Smartwatches von Fitbit, die ihr nicht verpassen solltet.

Außerdem könnt ihr euch jetzt noch 24 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 oder sogar 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern. Schaut einfach mal bei den Aktionen im Google Store vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.