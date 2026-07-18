Pixel Glow: Das ist der neue Leuchteffekt auf den Pixel 11-Smartphones – Google zeigt es jetzt selbst (Video)

Google wird den kommenden Pixel 11-Smartphones ein neues Feature spendieren, das in den letzen Monaten als Pixel Glow durch die Medien gegangen ist und allein aufgrund der Beschreibung die Fantasie der Nutzer geweckt hat. Jetzt erhalten wir endlich den ersten Blick auf dieses neue Hardware-Feature und können eigentlich nur hoffen, dass das noch nicht alles gewesen ist.



Die Pixel 11-Smartphones sollen eine leuchtende Rückseite erhalten, die die Nutzer über diverse Aktivitäten auf dem Gerät informieren soll. Darüber haben wir schon vor einigen Monaten berichtet und sowohl die Beschreibung als auch der Pixel-Aufbau sowie der Blick zur Konkurrenz ließen vermuten, dass Google größere Veränderungen auf der Rückseite der Geräte vornehmen wird. Erst vor wenigen Wochen haben wir euch hier im Blog die möglichen Varianten von Pixel Glow zusammengefasst.

In dieser Woche hat Google einen Teaser veröffentlicht, der uns das neue Pixel Glow erstmals zeigt – und damit zumindest auf den ersten Blick leider enttäuscht. Denn wie ihr auf obigem Bild sowie im unten eingebundenen Video sehen könnt, bringt man lediglich den LED-Blitz auf der Rückseite mit bunten Farben zum Leuchten. Dieser erhält bei Aktivität einen schicken Farbeffekt, der stark an Gemini erinnert und unter anderem eine aktive Gemini-Nutzung oder vielleicht auch die Arbeit eines KI-Agenten visualisieren soll.

Die LED-Leuchte auf der Rückseite kann damit zukünftig nicht nur in stufenloser Helligkeit verwendet werden, sondern unterstützt auch Farben – und das offenbar mit breiter Auflösung, die fast schon an ein Display erinnert. Wir wissen nicht, ob die Animation im Teaser der Wahrheit entspricht. Sollte das der Fall sein, wäre es tatsächlich eher ein Display als eine klassische LED auf der Rückseite. Schaut euch das folgende Video einmal an.









Natürlich sieht das schick aus, allerdings wird das Teaservideo auch auf diesen Bereich fokussiert. Beim Gesamt-Smartphone würde dieser Bereich eher untergehen. Denn wirklich groß ist dieser Bereich nicht, sodass es vom Umfang eher mit der vor einigen Jahren oftmals verbauten Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite zu vergleichen ist. Viel mehr dürfte es wohl auch nicht sein: Vorn das Always-on-Display, hinten das Pixel Glow.

Die Erwartungen waren vielleicht etwas zu hoch geschraubt, was auch daran liegt, dass Google einem solchen simplen Bauteil eine doch recht attraktive Produktbezeichnung spendiert hat. Ein leuchtender Kamerabalken, ein leuchtendes Google-G oder eine andere Umsetzung wären sicherlich sehr viel besser angekommen. Auch deswegen, weil man für diese Umsetzung den Thermometer-Sensor geopfert hat. Wir dürfen gespannt sein, ob noch etwas mehr kommt.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.