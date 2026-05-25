Pixel Glow: Google zeigt jetzt ein leuchtendes Pixel 11-Smartphone – ist das der neue Effekt? (Mockups)

Wir wissen seit einigen Wochen, dass Google den kommenden Pixel 11-Smartphones einen ganz neue Hardware-Effekt spendieren wird, der seit den ersten Leaks als Pixel Glow bekannt ist und aktuell noch Rätsel aufgibt. Jetzt macht sich Google einen Spaß daraus und zeigt ein mögliches Design. Die Nutzer sind begeistert und wir dürfen uns fragen, wie viel Substanz es hat.



Google wird den Pixel 11-Smartphones die neue Technologie Pixel Glow spendieren, das ist seit einigen Wochen bekannt und durch zahlreiche Leaks in Teardowns bestätigt. Dabei soll es sich um einen Leuchteffekt auf der Rückseite der Smartphones handeln, der die Nutzer mit unterschiedlichen Farben und Effekten über eingehende wichtige Benachrichtigungen oder ein laufendes Gemini Live informieren soll.

Wir haben euch hier im Blog natürlich schon ausführlich über alle Infos zu Pixel Glow auf den Pixel 11-Smartphones auf Stand gebracht, aber die finale Frage ist bisher nicht geklärt: Wie sieht dieser Effekt aus? Auch dazu hatte ich mir bereits Gedanken gemacht und euch drei unterschiedliche Pixel Glow-Varianten gezeigt. Bevorzugt hatte ich damals entweder das leuchtende G oder die vollständig mit LED umrandete Kameraleiste.

Jetzt ist auch Google im Zuge eines Talks auf der Entwicklerkonferenz I/O selbst auf diesen Zug aufgesprungen und hat ein Video auf der großen Bühne gezeigt, in dem ein nicht näher genanntes Pixel-Smartphone zu sehen ist, das eine vollständige umrandet leuchtende Kameraleiste zeigt. Auf folgendem Bild könnt ihr diese Darstellung sehen, die nur sehr kurz gezeigt wurde.









Wir sehen ein Pixel-Smartphone, das für ein Selfie in die Kamera gehalten wird. Die Schutzhülle verrät uns nicht, um welches Gerät es sich handelt. Auffällig ist natürlich die leuchtende Kameraleiste, die wirklich schick aussieht und sehr stark an Pixel Glow erinnert. Wie ich hier im Blog schon vor einigen Wochen prophezeit hatte, sieht die neue Gemini-Suchleiste aus wie Pixel Glow – das wäre sehr passend.

Doch wir müssen zwei Dinge beachten: Das Video ist laut Google KI-generiert und zeigt somit kein physisch vorhandenes Produkt. Das muss natürlich nicht heißen, dass es nicht exakt in dieser Form in den Schubladen des Pixel-Teams liegt. Der zweite Punkt ist, dass sich Google immer wieder einen Spaß daraus macht, Leaks aufzugreifen und diese entweder mit eigenen Seitenhieben zu bestätigen oder widerlegen. Auch dabei spielt die Substanz hinter der jeweiligen Geschichte keine Rolle und es sind weder echte Dementis noch Bestätigungen.

Wie auch immer es schlussendlich aussehen wird: Der Pixel Glow-Effekt auf dem Google-Bild ist schick und könnte uns vielleicht die Zukunft dieser Idee der leuchtenden Rückseite zeigen.

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[9to5Google]

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