Android: Gemini Live bekommt neue Oberfläche ohne Animation – ein Schritt zu Pixel Glow? (Screenshots)

Google hat schon vor langer Zeit den KI-Modus Gemini Live gestartet, der eine permanente Konversation mit dem KI-ChatBot ermöglicht. Jetzt zeigt sich bei immer mehr Nutzern ein neues Design, das sich deutlich von der bisherigen Variante abhebt und die Live-Komponente in die bekannte Oberfläche integrieren soll. Es könnte auch ein neuer Markenauftritt dahinterstecken.



Gemini lässt sich unter Android sowohl in der bekannten Chatvariante als auch im Live-Modus nutzen, der den KI-ChatBot permanent zuhören lässt und keine ständige Ansprache benötigt. Visuell zeichnete sich der Livemodus bisher durch eine großflächige Animation aus, die mit einer Art KI-Brodeln am unteren Displayrand dargestellt wird und sich in der Gesamtdarstellung bis ganz nach oben zieht. Jetzt zeigt sich eine neue Variante.

Auf dem ersten Screenshot seht ihr die aktuell genutzte Version mit dem blauen Effekt, in der Mitte den zuvor schon mehrfach aufgetauchten Testlauf und rechts eine Variante, die sich jetzt bei vielen Nutzern zeigt. Der große Unterschied liegt vor allem darin, dass die gewohnte Ansicht erhalten bleibt und stattdessen ein abgerundeter Animationsblock zum Einsatz kommt, der zwischen die Buttons für Tastatur und Video positioniert wird.

In der neuen Variante gibt es zusätzlich zwei Buttons zum Upload von Dateien sowie für das Mikrofon. Das wirkt sehr gequetscht und dürfte in der Form sicherlich nicht lange Bestand haben. Am oberen Rand wandelt sich der Text „Gemini“ bei Aktivierung der Live-Komponente in „Gemini Live“, ansonsten bleibt auch dort alles bestehen.

Vielleicht ist es zu weit hergeholt, aber ich sehe in der neuen Variante eine Form, die an die Kameraleiste der Pixel-Smartphones erinnert. Rufen wir uns das kommende Pixel Glow in Erinnerung, das die Rückseite der Smartphones bei aktiver Gemini-Nutzung leuchten lassen soll, wäre das sicherlich eine passende Variante und eine Art Markenzeichen, um ein ständig lauschendes Gemini zu signalisieren.

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[9to5Google]

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