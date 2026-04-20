Pixel Laptop: Google bringt neues Notebook mit Gemini und Leuchteffekt – erste Hinweise in Android 17 Beta

Google wird in diesem Jahr noch viele neue Geräte vorstellen, zu denen neben Smartphones, Wearables und Fitnesstrackern auch der Pixel Laptop gehören soll. Bisher ist das neue Gerät noch nicht konkret bei Leakern in Erscheinung getreten, doch jetzt wird es erstmals innerhalb von Android erwähnt. In der jüngsten Beta ist die Rede von einem Pixel Laptop, der unter anderem das neue Pixel Glow unterstützen soll.



In der am Donnerstag veröffentlichten Android 17 Beta finden sich interessante Hinweise auf kommende Pixel-Produkte. Wir hatten bereits über eine Erweiterung der Pixel 11-Smartphones berichtet, die mit dem neuen Feature Pixel Glow an bisher unbekannter Stelle zum Leuchten gebracht werden sollen. Doch das gilt nicht nur für die Smartphones, denn im Sourcecode wird außerdem ein Pixel Laptop erwähnt, der ebenfalls mit diesem Lichteffekt ausgestattet sein soll.

Pixel Laptop in Android 17 Beta

Leider gibt es keine handfesten Informationen zum Pixel Laptop, den wir schon seit längerer Zeit erwarten. Googles Desktop-Anlauf mit Android macht einen Laptop praktisch unausweichlich und schon im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eher beiläufig angekündigt, 2026 in diese Produktkategorie einsteigen zu wollen. Mit dem ersten Hinweis in der Android 17 Beta zeigt sich, dass dieser gar nicht mehr so weit entfernt ist – vielleicht sehen wir ihn schon im kommenden Monat auf der Google I/O.

Bisher gibt es nur die Stringbezeichnung „IC_Laptop_Light“, die sich auf die Umsetzung von Pixel Glow auf einem Laptop bezieht sowie obiges Icon. Dieses zeigt in beeindruckend simpler Form einen Laptop mit Gemini. Weil ein Laptop normalerweise eher nicht gleichzeitig zugeklappt und genutzt wird, ist es anzunehmen, dass sich die Lichtleiste auf der Innenseite befindet – mutmaßlich zwischen Tastatur und Display.

Schon die frühen Pixelbook und Pixelbook Go mit dem Betriebssystem ChromeOS, die es übrigens noch vor den Pixel-Smartphones gegeben hat, besaßen einen solchen vierfarbigen Lichteffekt für die Verwendung des Google Assistant. Diesen Effekt dürfte man mit der ersten Pixel Laptop-Funktion zurückbringen wollen.

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[9to5Google]

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