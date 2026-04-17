Pixel Glow: Google bringt neue Lichtleiste auf die Pixel 11-Smartphones – Rückseite soll informieren (Mockup)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 11-Smartphones vorstellen, über die dank fleißiger Leaker bereits einiges bekannt geworden ist – von Renderbildern bis zu ersten technischen Daten. Jetzt gibt es aus mehr oder weniger offizieller Quelle einen eindeutigen Hinweis auf eine echte Neuerung: Mit Pixel Glow soll die Smartphone-Rückseite zum Leuchten gebracht werden.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammengefasst und jetzt gibt es ein weiteres Detail, das praktisch aus offizielle Quelle stammt und somit zuverlässig in der kommenden Generation verbaut sein dürfte. Ab der elften Generation soll nicht mehr nur das Display über eingehende Benachrichtigungen oder Interaktionen informieren, sondern auch die Rückseite. Dafür hat man eine neue Technologie ersonnen, die manchem Nutzer bekannt vorkommen dürfte.

Das neue Feature nennt sich in der vor wenigen Stunden veröffentlichten Android 17 Beta 4 recht eindrücklich Pixel Glow und wird folgendermaßen beschrieben:

Stay in the moment without losing touch. Pixel Glow uses subtle light and color on the back of your devoce to inform you of important when it’s face down.

Pixel Glow findet auf der Rückseite des Smartphones statt und soll die Nutzer über farbige Lichteffekte informieren. Diese sollen zum Einsatz kommen, wenn das Smartphone mit dem Display nach unten liegt und wichtige Informationen eintreffen. Das könnte einige Nutzer an die Glyphs von Nothing erinnern, die Umsetzung bei Google Pixel dürfte aber vermutlich völlig anders und auch deutlich dezenter umgesetzt sein.









Google will diese neue Benachrichtigungsform nur für wichtige eingehende Meldungen nutzen: Anrufe von wichtigen Kontakten bei Lautlos oder Bitte-nicht-stören, weitere wichtige Meldungen oder auch für die Live-Interaktion mit Gemini als Form des visuellen Feedbacks.

Leuchtendes G oder Leuchtstreifen unter der Kamera?

Die Funktion selbst ist nicht ganz so aufregend. Viel spannender ist es eher, wo Google die Leuchten auf der Smartphone-Rückseite unterbringen will. Die ersten Renderbilder lassen keinen Rückschluss zu, sodass es mutmaßlich keinen speziellen Bereich dafür gibt. Gut möglich, dass sich am unter Rand der Kameraleiste ein LED-Streifen befindet. Vielleicht auch rund um den LED-Blitz, vielleicht leuchtet die gesamte schwarze Kameraleiste. Die Beleuchtung dürfte auffällig sein, denn Google warnt davor, dass diese für lichtempfindliche Personen störend sein kann.

Meine Vermutung habe ich im Artikelbild visualisiert: Google könnte das G zum Leuchten bringen, ähnlich wie es Apple auf einigen Macbooks tut. Das bietet sich regelrecht an, um die eigene Marke sichtbarer zu machen und gleichzeitig das ohnehin vierfarbige Logo mit Farbverlauf zu nutzen. Wir dürfen gespannt sein, vermutlich gibt es in den nächsten Tagen weitere Leaks und vielleicht Informationen zur Unterbringung der Beleuchtung.

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