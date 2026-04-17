Google Chrome: KI-Modus wird tiefer integriert – öffnet externe Webseiten nicht mehr im Vollbild (Video)

Die immer tiefer integrierte Gemini-KI in Google Chrome macht den nächsten Schritt und darf jetzt sogar die Google-Websuche ersetzen: Mit dem jüngsten Update steht allen US-Nutzern die Möglichkeit offen, den KI-Modus direkt über das Suchfeld aufzurufen und für weitere Recherchen eine geteilte Ansicht zu verwenden. Damit will man es den Nutzern noch leichter machen, das Web zu erkunden.



Der KI-Modus ist in erster Linie ein spezieller Modus der Google-Suche, soll durch eine tiefere Integration in Google Chrome jetzt aber stärker als bisher zum Ausgangspunkt von Recherchen werden. Dazu sollen Nutzer beim Klick auf einen Link nicht mehr zu einer Seite weitergeleitet werden, sondern diese nur noch in einem zweigeteilten Fenster sehen. Man spricht davon, dass das eine bessere Möglichkeit wäre, das Web zu erkunden.

Wenn die Nutzer jetzt den KI-Modus in der Desktopversion von Google Chrome verwenden, öffnet sich eine angeklickte Webseite nicht mehr einzeln im Vollbild, sondern parallel zum KI-Modus. Dadurch soll es deutlich einfacher sein, relevante Webseiten zu besuchen, Details zu vergleichen und Folgefragen zu stellen, während der Kontext der Suche erhalten bleibt. Ohne Marketingsprech heißt das aber auch, dass die Nutzer das Google-Netzwerk gar nicht mehr verlassen müssen.

Man zeigt das Ganze am Beispiel nach der Suche einer Kaffeemaschine, die in die eigene gemütliche Wohnung passen und Latte Macchiato zubereiten können soll. Gibt man diese Informationen in den KI-Modus ein und beschreibt die Wünsche, erhält man eine Reihe passender Optionen. Findet man Gefallen an einem Modell und klickt dieses an, öffnet sich die Händler-Webseite parallel zum KI-Modus.

Die Nutzer können den KI-Modus weiter nutzen und konkrete Fragen zu diesem Produkt stellen. Zum Beispiel lässt sich fragen, wie leicht sich die gezeigte Maschine reinigen lässt. Der KI-Modus nutzt den Kontext der Webseite und des gesamten Internets, um die gewünschten Informationen zu liefern und so eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen.

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[Google-Blog]

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