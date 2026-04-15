Google Chrome & Gemini: Neue KI-Funktion startet – Prompts lassen sich jetzt als Skills speichern (Video)

Erst vor wenigen Wochen ist die tiefe Integration der Gemini-KI im Chrome-Browser gestartet und jetzt soll diese im Alltag noch einfacher als zuvor nutzbar sein. Das jüngste Update für die KI-Seitenleiste bringt jetzt die neuen Chrome Skills mit, die KI-Abfragen kombinieren und ein Stück weit automatisieren soll. Auch ein neuer Skill-Store geht an den Start.



Hierzulande steht Gemini in Google Chrome noch nicht in vollem Umfang zur Verfügung, aber dennoch wird das Feature natürlich weiter ausgebaut und soll jetzt einfacher als bisher nutzbar sein. Damit die Nutzer ihre Prompts nicht immer wieder neu verfassen müssen, lassen sich diese jetzt als „Skill“ ablegen, die sehr einfach über der Prompt-Eingabe ausgewählt werden können. Diese können sowohl einen einzelnen als auch mehrere Prompts enthalten.

Bisher bedeutete das Wiederholen einer KI-Aufgabe, beispielsweise die Abfrage von Zutatenalternativen für ein veganes Rezept, dass man dieselbe Eingabeaufforderung auf jeder Seite erneut eingeben musste. Um dies zu vereinfachen, führt man die Skill-Funktion ein, die den Zwischenschritt der neuen Eingabe überflüssig macht. Damit können die Nutzer ihre hilfreichsten KI-Abfragen speichern, wiederverwenden und mit einem einzigen Klick ausführen.

Bei den Skills handelt es sich zunächst um simple Batch-Abläufe, die einen Schwung an Prompts enthalten können. Um den Nutzern den Start zu erleichtern und vielleicht auch die Möglichkeiten näherzubringen, startet Google Chrome eine neuen Skill Store. Derzeit befinden sich darin einige Vorschläge für den Einstieg, in Zukunft könnten dort sicherlich auch externe Anbieter und Nutzer ihre Skills hochladen und anbieten.

Skills basieren auf den grundlegenden Sicherheits- und Datenschutzfunktionen von Chrome und nutzen dieselben Schutzmechanismen wie die Eingabeaufforderungen in Gemini. Das bedeutet, dass eine Skills-Eingabeaufforderung vor bestimmten Aktionen, wie dem Hinzufügen eines Termins zum Kalender oder dem Versenden einer E-Mail, eine Bestätigung anfordert. Es ist anzunehmen, dass all diese KI-Funktionen für Chrome schon bald weltweit für alle Nutzer starten.

» Google-App für Windows: Neue Desktop-App startet weltweit – bringt Suche, Gemini, Launcher, Lens (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.