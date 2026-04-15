Gemini in Google Home: Großes Update bringt viele neue Funktionen rund um Musik, Listen und Termine

Mittlerweile sollten die meisten Nutzer Zugriff auf Gemini für Google Home haben, das sich auf vielen Smart Home-Geräten nutzen lässt. Derzeit werden recht regelmäßig Updates ausgerollt und jetzt steht der nächste Schwung an: Jetzt gibt es viele neue Funktionen rund um Musik, Playlisten, Einkaufslisten, Termine, die Verwaltung von Kinderkonten und mehr.



Gemini für Google Home hat für viele Nutzer im Vergleich zum bisherigen Google Assistant einen großen Sprung gemacht und jetzt legt man funktionell mit vielen weiteren Neuerungen so wie optimierten Umsetzungen nach. Damit will man eine zuverlässige Musikwiedergabe ermöglichen, eine bessere Organisation von Notizen und Listen, schnellere Reaktionszeiten für Anfragen rund um Datum und Zeit und auch verhindern, dass Gemini for Home die Nutzer bei einer aktiven Kommunikation unterbricht.

Medien und Wiedergabelisten

Verbesserte Wiedergabelistenerkennung: Gemini erkennt Ihre persönlichen Wiedergabelisten jetzt besser, selbst wenn Sie den Namen nicht genau richtig eingeben oder der Raum etwas laut ist.

Gemini erkennt Ihre persönlichen Wiedergabelisten jetzt besser, selbst wenn Sie den Namen nicht genau richtig eingeben oder der Raum etwas laut ist. Verbesserte Genauigkeit: Wir haben unsere Modelle optimiert, um Fehler wie „falscher Interpret“ und andere musikalische Missverständnisse zu reduzieren.

Wir haben unsere Modelle optimiert, um Fehler wie „falscher Interpret“ und andere musikalische Missverständnisse zu reduzieren. Verbesserte Mediensteuerung: Gemini reagiert jetzt schneller auf das Wort „Pause“.

Notizen und Listen

Flexiblere Bearbeitung: Verwalten Sie Ihre Listen natürlicher und vielseitiger. Gemini erkennt deutlich besser, welche Liste angezeigt/aktualisiert werden soll, und wendet Aktualisierungen auf bestehende Notizen an.

Verwalten Sie Ihre Listen natürlicher und vielseitiger. Gemini erkennt deutlich besser, welche Liste angezeigt/aktualisiert werden soll, und wendet Aktualisierungen auf bestehende Notizen an. Mehr erreichen mit einem Schritt: Sie können Gemini jetzt bitten, komplexere Aufgaben auszuführen, wie z. B. eine Notiz in eine Liste umzuwandeln, bestimmte Kategorien von Elementen zu löschen oder sie von einer Liste in eine andere zu verschieben.

Sie können Gemini jetzt bitten, komplexere Aufgaben auszuführen, wie z. B. eine Notiz in eine Liste umzuwandeln, bestimmte Kategorien von Elementen zu löschen oder sie von einer Liste in eine andere zu verschieben. Zuverlässiges Management: Wir haben mehrere Probleme behoben, bei denen Gemini möglicherweise behauptet hat, eine Liste oder Notiz existiere nicht, oder bei denen Sprachaktualisierungen nicht mit dem synchronisiert wurden, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.









Datum und Zeit

Weniger Unterbrechungen: Wir haben die Erkennung des Sprechendes durch Gemini optimiert, indem wir Ihre Sprechgeschwindigkeit berücksichtigen. So erfasst Gemini Ihren gesamten Befehl beim ersten Mal und sorgt für eine natürlichere und präzisere Interaktion.

Wir haben die Erkennung des Sprechendes durch Gemini optimiert, indem wir Ihre Sprechgeschwindigkeit berücksichtigen. So erfasst Gemini Ihren gesamten Befehl beim ersten Mal und sorgt für eine natürlichere und präzisere Interaktion. Verbesserte Genauigkeit der Absichtserkennung durch Kontextverständnis: Gemini kombiniert Kontextinformationen, um Ihre Absicht besser zu verstehen und so die richtige Aktion auszuwählen, sei es die Steuerung eines Geräts, die Wiedergabe von Medien oder das Einstellen eines Alarms – für zuverlässige und konsistente Ergebnisse.

Gemini kombiniert Kontextinformationen, um Ihre Absicht besser zu verstehen und so die richtige Aktion auszuwählen, sei es die Steuerung eines Geräts, die Wiedergabe von Medien oder das Einstellen eines Alarms – für zuverlässige und konsistente Ergebnisse. Schnellere Reaktionszeiten bei Datums- und Uhrzeitanfragen: Bei einfachen Fragen wie Datum oder Uhrzeit haben wir die Reaktionszeiten von Gemini optimiert, um Ihnen diese Antworten schneller zu liefern.

Kindersicherung und Wohlbefinden

Behalten Sie die Kontrolle: Nutzen Sie die Kindersicherung und das digitale Wohlbefinden in der Google Home App, um Inhaltsfilter festzulegen, die Bildschirmzeit zu begrenzen, den Zugriff auf Geräte zu pausieren und Ruhezeiten zu planen, um die Verbindung zu Gemini for Home für beaufsichtigte Konten und Gäste oder für alle im Haushalt zu trennen.

Bugfixes

Verbesserte Zuverlässigkeit der Kameraverbindung (iOS): Wir haben die Art und Weise, wie Ihre Nest-Kameras mit der iOS Home-App verbunden werden, neu gestaltet, wodurch Live-Streams zuverlässiger werden.

Wir haben die Art und Weise, wie Ihre Nest-Kameras mit der iOS Home-App verbunden werden, neu gestaltet, wodurch Live-Streams zuverlässiger werden. Verbesserte Darstellung beim Scrollen durch die Timeline (iOS): Wir haben die Bildqualität beim Scrollen durch die Timeline verbessert, sodass Sie Motive leichter erkennen und sehen können, was passiert, ohne das Video anzuhalten.

Wir haben die Bildqualität beim Scrollen durch die Timeline verbessert, sodass Sie Motive leichter erkennen und sehen können, was passiert, ohne das Video anzuhalten. Benutzeroberfläche für Thermostateinstellungen verbessert: Der Temperaturregler in den Thermostateinstellungen der Home App wurde korrigiert, um professionellen Installateuren das genaue Speichern erweiterter Konfigurationen zu erleichtern.

» Google Fotos: Neue Videobearbeitung startet jetzt für alle Nutzer – lässt Videogeschwindigkeit anpassen

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Letzte Aktualisierung am 14.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.