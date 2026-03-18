Google Home & Gemini: Großes Update bringt die ‚Ask Home‘-KI und viele neue Funktionen nach Deutschland

Die Smart Home-Plattform Google Home hat in den letzten Monaten viele Updates rund um Gemini erhalten, die oftmals in der Testphase waren oder nur für US-Nutzer zugänglich gemacht wurden. Jetzt hat man ein großes Update mit vielen neuen Funktionen, einem besseren Sprachverständnis und größerer Flexibilität angekündigt, das auch in Deutschland startet.



Einige Nutzer warten nach wie vor auf Gemini in Google Home, doch diese Wartezeit sollte schon sehr bald vorüber sein und der bisher genutzte Google Assistant endlich abgelöst werden. Nach den zahlreichen größeren Updates der letzten Wochen hat man jetzt einen weiteren Schwung angekündigt, der ab sofort ausgerollt wird und auch in Deutschland sowie Österreich und der Schweiz starten soll.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört der Start von Gemini Live in noch mehr Sprachen, der allerdings ein Google Home Premium-Abo voraussetzt, sowie die folgenden Verbesserungen für den Sprachassistenten:

Latenz im Smart Home: Ihre häufigsten Smart-Home-Befehle werden jetzt schneller ausgeführt. Bei alltäglichen Befehlen wie „Licht einschalten“ sollte die Latenz um bis zu 40 % verbessert werden.

Genauere lokale Informationen: Gemini for Home erkennt lokale Wetterstationen besser und liefert relevantere lokale Nachrichten.

Optimierte Antworten: Wir haben die Antwortzeiten vieler Funktionen, die Ihre Produktivität steigern (z. B. Alarme & Timer, Notizen & Listen, Kalenderereignisse), verkürzt, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Anstatt beispielsweise „Okay, ich habe einen Alarm für 9 Uhr erstellt“ sagt Gemini einfach nur „Alarm auf 9 Uhr eingestellt“.

Stelle Alarme oder Timer basierend auf dem Wissen von Gemini über die Welt ein . Frage zum Beispiel: „Stelle einen Alarm für den Beginn des Spiels [Team A gegen Team B] ein.“

Fragen Sie nach der ursprünglich eingestellten Zeit des Timers sowie nach der verbleibenden Zeit . Fragen Sie beispielsweise: „Wie lange war mein Timer ursprünglich eingestellt und wie viel Zeit bleibt noch übrig?“

Führen Sie mehrere Alarm- und Timerbefehle in einer einzigen Interaktion aus. Sagen Sie beispielsweise: „Timer abbrechen und neuen einstellen.“

Fest eingestellt – Wiederkehrende Alarme und Timer einstellen. Zum Beispiel können Sie sagen: „Weck mich an Wochentagen um 7 Uhr.“

Festgelegt – Wecker auf Schlummern stellen. Zum Beispiel können Sie etwas länger schlafen, indem Sie sagen: „Schlummern bis 10 Uhr“.

Kalender: Sie können jetzt mehrere Kalenderereignisse mit denselben Details erstellen. Erstellen Sie beispielsweise ein Mittagessen und fragen Sie dann: „Können Sie für die folgende Woche ein weiteres erstellen?“









Verbesserungen in der Google Home-App

Die neuen Funktionen „Ask Home“, „Home Brief“ sowie „Hilf mir beim Erstellen“ und auch die Kamerafunktionen von Gemini for Home starten jetzt ebenfalls in vielen weiteren Ländern – darunter Deutschland, Österreich und Schweiz. Passend dazu gibt es auch neue Starter, Bedingungen und Aktionen, die wir euch im Folgenden einmal zusammenfassen. Diese sind derzeit nur in der Google Home App im Automatisierungseditor verfügbar. Sie werden demnächst auch in „Ask Home“ sowie „Hilf mir, Automatisierungen zu erstellen“ integriert.

Der Ofen ist in Betrieb, angehalten, pausiert oder es liegt ein Fehler vor: z. B. „Wenn der Ofen in Betrieb ist…“

Sprachassistent meldet lokales Wetter: z. B. „Wetterbericht für morgen“

Intelligente Glühbirne zum Aufwecken einstellen: z. B. „…starte meine Wecklichteffekte für mein Schlafzimmerlicht um 1 Uhr morgens“

Stellen Sie die smarte Glühbirne auf Pulsieren ein: z. B. „…das Wohnzimmerlicht eine Minute lang pulsieren lassen“

Intelligente Glühbirne in den Schlafmodus versetzen: z. B. „…Schlaflichteffekt im Kinderzimmer für 10 Minuten aktivieren“

Der gesamte Rollout der neuen Funktionen, der Gemini-Integrationen und wiederum deren Aufbau ist mittlerweile sehr kompliziert, sodass sich selbst aus Ankündigungen nicht mehr zuverlässig herauslesen lässt, welche Neuerungen ihr nun tatsächlich erhalten werdet. Ich persönlich bin schon vor sehr langer Zeit bei Google Home ausgestiegen.

» Google Fotos: Ask Photos startet in Deutschland – neue KI-Bildbearbeitung bringt Gemini in die Fotogalerie

» NotebookLM: Googles Dokumentplattform unterstützt jetzt auch eBooks – Dateien im ePub-Format hochladen

[Google Home Support]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.