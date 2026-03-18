Gemini: Google startet Personal Intelligence für viele Nutzer – neue KI verknüpft alle Informationen (Video)

Google hat erst vor wenigen Wochen die Gemini Personal Intelligence gestartet, die eine deutlich verbesserte Personalisierung der KI-Antworten ermöglichen soll. Der Testlauf scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn jetzt startet die Anbindung für alle US-Nutzer und wird um die Gemini-App, den KI-Modus sowie den Browser Google Chrome erweitert. Das ist ein bedeutender Schritt.



Mit der Gemini Personal Intelligence lässt Google die Muskeln spielen und setzt erstmals mit Nachdruck auf den Datenschatz, den man von den allermeisten Nutzern besitzt. Grob gesagt geht es darum, dass die Gemini-KI ohne weitere Nachfrage auf alle Daten innerhalb des Google-Netzwerks zugreifen und diese zur Personalisierung der Antworten bzw. Konkretisierung von Anfragen verwenden kann. Ich hatte das Ganze hier im Blog bereits als wichtigsten Google-Meilenstein der letzten 20 Jahre eingeordnet.

Start in weiteren Produkten

Jetzt hat man die Anbindung wichtiger Produkte angekündigt, mit denen die persönliche Intelligenz überhaupt erst arbeiten kann. Das Tool startet im KI-Modus der Google-Suche, innerhalb der Gemini-App und wird auch den Browser Google Chrome anbinden. Das gilt für Nutzer der Privatkontoversion und ist derzeit noch nicht für die Workspace-Konten verfügbar. Vor allem der Chrome-Browser sowie der immer besser gefüllte Gemini-Verlauf sind wichtige Datenquellen.

Die Technologie verknüpft laut Google auf Wunsch sicher Informationen aus verschiedenen Google-Diensten wie Gmail oder Google Fotos. Dadurch kann die KI hochgradig personalisierte Antworten liefern, ohne dass der Nutzer in seiner Suchanfrage viel Kontext oder Hintergrundinformationen mitliefern muss. Dabei geht es auch um Kontext, an den man selbst vielleicht gar nicht denken würde.









Start für alle US-Nutzer

Während das Ganze bisher nur im Testlauf verfügbar war, drückt man jetzt den großen roten Startknopf und bringt die Personal Intelligence zu allen Google-Nutzern in den USA. Das bedeutet, dass weder ein Abo noch eine Preview-Nutzung notwendig ist, sondern diese personalisierte Intelligenz mit der Verknüpfung aller Google-Daten zum Standard wird. Zwar müssen die Nutzer dies einmalig manuell aktivieren, aber Google ist bekannt dafür Mittel und Wege zu finden, um diese Aktivierung soweit wie möglich schmackhaft zu machen oder gar ein Stück zu verschleiern.

Wir haben euch in den letzten Wochen bereits umfangreiche Einblicke in die Personal Intelligence und dessen Funktionsweise gegeben. Ihr findet diese in den unten verlinkten Beiträgen. Es ist zu erwarten, dass eine solche Verknüpfung der Nutzerdaten in der EU auf größere Hürden stoßen und daher vielleicht noch etwas länger auf sich warten lassen wird. Zuletzt hatte ich außerdem darüber berichtet, dass die Personal Intelligence Google Messenger-Fiasko und Googles Social Media-Problem auf eine ganz neue Stufe hebt.

» Gemini: Das ist Googles neue Personal Intelligence – so funktioniert die Verknüpfung der Nutzerdaten (FAQ)

» Gemini: Personal Intelligence ist ein Meilenstein für das KI-Modell und für Google – nach 20 Jahren Vorarbeit

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 17.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.