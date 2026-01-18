Gemini: Personal Intelligence ist ein Meilenstein für das KI-Modell und für Google – nach 20 Jahren Vorarbeit

Google hat vor wenigen Tagen den Start von Gemini Personal Intelligence angekündigt, das vielleicht in der Flut der anderen Ankündigungen etwas untergegangen ist, aber perspektivisch kaum überschätzt werden kann. Denn das Produkt kann nicht nur den Gemini-ChatBot und seine Ableger auf eine ganz neue Ebene heben, sondern auch das gesamte Google-Netzwerk. Es ist die Umsetzung dessen, wovon man seit 20 Jahren träumt.



In dieser Woche hat Google das neue Gemini Personal Intelligence für erste Nutzer in den USA gestartet und damit ein Produkt angekündigt, das im ersten Moment noch gar nicht so spektakulär klingt. Vermutlich ist es das auch gar nicht, doch es ist ein echter Problemlöser, soll den Alltag der Nutzer erleichtern und ist noch dafür eine echte Killer-Anwendung für Gemini und das gesamte Google-Netzwerk.

Wir haben euch erst gestern Gemini Personal Intelligence ausführlich vorgestellt und uns dabei natürlich auf die Nutzersicht bezogen. Jetzt drehen wir das einmal um und betrachten das Tool aus Google-Sicht: Personal Intelligence basiert darauf, sehr viele Nutzerdaten aus den unterschiedlichsten Google-Diensten zusammenzuführen und daraus ganz neue Informationsketten zu erschaffen bzw. mehr oder weniger neue Informationen über den Nutzer zu generieren.

Personal Intelligence ist ein Produkt, das in der Form nur Google bieten kann. Kein anderes Unternehmen hat ein solches Standing in der persönlichen Datenverarbeitung: GMail, Google Fotos, Google Kalender, Google Drive, Google Keep, vielleicht auch noch Tasks und viele andere Dienste haben Hunderte Millionen oder gar mehrere Milliarden Nutzer und damit eine extrem starke Datenbasis. Man muss nicht von Null beginnen, sondern kann auf über viele Jahre aufgebaute Datenberge und Nutzerinformationen bauen.









Google verknüpft alle Fäden

Seit gut 20 Jahren, als Google damit begonnen hat, solche Apps von GMail über Kalender bis Docs, Drive und Fotos bzw. deren Vorgängern aufzubauen, träumte man laut zahlreichen Interviews davon, all diese Daten zu kombinieren. Hinter den Kulissen mag man das mehrfach getan haben und auch zwischen den Diensten gab es immer wieder Überschneidungen. Doch der Aufbau eines ganzen Pools an Daten war bisher allein schon aus Datenschutzgründen rund um die Welt schwer bis gar nicht umsetzbar. Das ändert sich jetzt und erklärt auch, warum die Nutzer vorab den neuen Bedingungen zustimmen müssen.

Google ist natürlich enorm breit aufgestellt und mit praktisch allen Diensten sehr erfolgreich. Dennoch kann man sagen, dass sich die etablierten Plattformen erst jetzt richtig auszahlen und auch die seit jeher kostenlosen Dienste wie GMail oder Kalender oder Tasks endlich etwas „einzahlen“ können. Jede Nutzung stärkt das Daten-Netzwerk, sodass sich die Produkte mit dem neuen Tool langfristig noch mehr gegenseitig anschieben, als sie es bisher schon getan haben.

Aber auch für Gemini ist das ein großer Schritt: Es wird vom persönlichen ChatBot zum persönlichen Assistenten, der sehr viel über den Nutzer weiß. Je mehr Gemini über den Nutzer weiß, desto hilfreicher können die Antworten in vielen Bereichen sein. Langfristig soll das auch in die Google-Suche integriert werden und deren Personalisierung noch einmal auf eine ganz neue Stufe heben.

Erst vor wenigen Tagen hatte ich von der neuen Google Super-App berichtet und prognostiziert, dass 2026 DAS Jahr für Gemini werden wird, in dem man die Früchte ernten kann. Beides ist allein mit dieser Ankündigung schon einmal bestätigt…

