Android & Pixel: Google verschiebt wohl die Zeitfenster – schon wieder neue Smartphone-Strategien?

Es gibt interessante Entwicklungen rund um Android und Pixel, die schon seit längerer Zeit unter einem Dach geführt werden. Bei beiden Projekten gibt es deutliche Hinweise auf eine Verlegung der typischen Zeitfenster, in denen die Produkte angekündigt oder auf den Markt gebracht werden. Das könnte sich über das gesamte Jahr ziehen und größere Änderungen mit sich bringen.



Obwohl Android und Pixel mittlerweile unter ein Dach gebracht worden sind, hat man die Release-Zyklen der Produktreihen bisher nicht aufeinander abgestimmt. In den letzten Jahren gab es zwar Verschiebungen nach vorn im Kalender – sowohl Android als auch Pixel wurden im Laufe von zwei Jahren nach vorn gerückt – doch zumindest eine grobe zeitliche Synchronisierung hat es bislang nicht gegeben. Gut möglich, dass man das jetzt mit den neuen Verschiebungen durchführen will.

Android 17 verzögert sich

Wir haben bereits die Mitte des Januar hinter uns gelassen und dennoch gibt es noch immer keine Android 17 Developer Preview und auch gar kein Anzeichen darauf, dass dieses in den nächsten Tagen starten wird. Warum wir schon seit zwei Monaten mit dem Start rechnen und was dahinterstecken könnte, haben wir euch im Artikel zur Android 17-Verzögerung aufgelistet.

Pixel 10a kommt wohl deutlich früher

Ganz im Gegensatz zu Android 17 läuft es beim Pixel 10a, denn Google soll das Budget-Smartphone nach jüngsten Leaks schon in wenigen Wochen auf den Markt bringen – genau genommen bereits am 17. Februar. Was dahintersteckt und was sonst noch sehr merkwürdig ist, findet ihr in unserem Artikel zum eigenartigen Pixel 10a.

—

Zwar haben die Android 17 Beta bzw. Entwicklervorschau und das Pixel 10a keinen echten Bezug zueinander, aber dennoch sind sie als die ersten großen Produkte des Jahres die Vorboten. Android 17 wird eine Android 17 QPR-Version oder vielleicht noch in diesem Jahr eine Android 18 Developer Preview folgen. Dem Pixel 10a werden die Pixel 11-Smartphones folgen. Wie es zeitlich mit diesen aussieht, könnten wir schon sehr bald erfahren.

