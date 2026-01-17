Pixel 10a: Was hat Google mit dem neuen Smartphone vor? Möglicher Strategiewechsel bei den Budget-Geräten

Google könnte schon in wenigen Wochen das Pixel 10a ankündigen, das die zehnte Pixel-Generation mit einer Budget-Variante abrunden soll. Eigentlich wäre aufgrund der über Jahre verfolgten Produktstrategie alles klar, doch in diesem Jahr scheint man bei Google andere Pläne mit dem Budget-Smartphone zu haben. Die Frage ist, was man mit dem möglichen Strategiewechsel bezweckt.



Seit mittlerweile sieben Jahren bringt Google Budget-Smartphones der Pixel-Linie auf den Markt, die stets als Ableger der Flaggschiff-Generation gelten und sich vor allem durch ihre starke Preis-Leistung auszeichnen. Im letzten Jahr ist man mit dem Pixel 9a erstmals in puncto Design sehr stark abgewichen – nämlich durch die fehlende Kameraleiste – aber auch 2026 scheint es Änderungen zu geben, die derzeit noch rätselhaft sind.

Das doppelte Pixel 9a

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Pixel 10a-Spezifikationen aufgelistet und berichtet, dass diese exakt denen des Pixel 9a entsprechen. Vom Speicherplatz über die Kamera und das Display bis hin zu den Abmessungen ist es praktisch dasselbe Smartphone. Die einzigen Änderungen finden sich bei der Modellnummer, einer zusätzlichen verfügbaren Farbe (Berry) sowie bei einem leicht optimierten Tensor-SoC.

Erstmals wird Google nicht den aktuellen Tensor-SoC in einem Pixel-Smartphone verbauen, sondern auf den Chip der Vorgeneration setzen, der schon beim Pixel 9a und den Pixel 9-Smartphones zum Einsatz kam. Laut Leaks zwar in einer optimierten Version, aber was das genau bedeutet und ob sich das bei den Nutzern bemerkbar machen wird, lässt sich noch nicht sagen. Mehr Infos zum doppelten Pixel 9a findet ihr auch in diesem Artikel.









Deutlich früherer Verkaufsstart

Nicht nur in puncto Design und Ausstattung hebt sich das Pixel 10a vom bisherigen Portfolio ab, sondern auch beim Erscheinungsdatum gibt es eine Überraschung: Laut mehreren Leakern soll das Smartphone am 17. Februar 2026 auf den Markt kommen und damit ganze zwei Monate früher als der Vorgänger. Schon im vergangenen Jahr wurde das Budget-Smartphone vorgezogen und jetzt scheint es so, als wenn das ein Zwischenschritt gewesen ist. Zwar gibt es auch anderslautende Leaks, aber in den Kreisen der Spürnasen ist man sich derzeit nicht sicher.

—

Man muss sich wirklich fragen, welche Pläne Google mit dem Pixel 10a verfolgt. Wird es vorgezogen, um besser mit der Frühjahrskonkurrenz Schritt zu halten bzw. dieser zuvorzukommen? Das scheint möglich, weil das Budget-Gerät naturgemäß keine Chance gegen die anderen Frühjahrs-Flaggschiffe hat und daher noch einige Käufergruppen vorab angesprochen werden könnten. Eine Reaktion auf die Chipkrise und die Explosion der Speicherpreise ist ebenfalls möglich, aber eher unwahrscheinlich. Interessanterweise soll das Smartphone sogar günstiger als der Vorgänger sein.

Die große Frage ist, wenn man mit dem Pixel 10a tatsächlich eine größere Nutzerschaft ansprechen will, warum man keinerlei Fortschritt zum Pixel 9a macht. Wie will das Marketing den Nutzern das neue Smartphone verkaufen, wenn das „alte“ Pixel 9a – das dann aufgrund von normalen Aktionen wohl dennoch günstiger zu haben ist und noch sechs Jahre Android-Updates erhält? Es wird spannend rund um die neue Generation…

» Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone wird wohl überraschend günstiger – Leak verrät Preisgestaltung

Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.