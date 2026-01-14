Pixel 10a: Überraschung?! Googles neues Smartphone soll deutlich früher starten – schon im Februar? (Leaks)

Google dürfte schon sehr bald das Pixel 10a vorstellen, das als diesjähriges Budget-Smartphone sowie als Ableger der erfolgreichen Pixel 10-Geräte an den Start geht. Nachdem es bereits einige neue geleakte Informationen gegeben hat, folgt nun der nächste Hammer: Google könnte schon das Smartphone schon in wenigen Tagen vorstellen und Mitte Februar auf den Markt bringen.



In den letzten Jahren hat Google die Zeitfenster für die Pixel-Smartphones etwas nach vorn gerückt: Die Flaggschiff-Geräte vom Oktober in den August und die Budget-Linie vom Sommer in den Frühling. Gut möglich, dass es jetzt noch weiter im Kalender nach vorn geht, denn gleich mehrere Leaker sprechen davon, dass das Smartphone bereits in einem Monat in den Verkauf gehen soll. Das wären nochmal zwei Monate früher als der Vorgänger.

Aktuelle Leaks nennen ganz konkret den 17. Februar 2026 als Termin für den Verkaufsstart – also kurz nach Valentinstag und schon in gut einem Monat. Andere Leaker haben zwar kein konkretes Datum, halten aber ebenfalls einen Release im Februar für sehr wahrscheinlich. Das würde gut zu den damals kursierenden Gerüchten passen, laut denen Google das Smartphone gar schon im Dezember 2025 hätte vorstellen sollen. Gut denkbar, dass das im Bereich des Möglichen lag, dann aber vielleicht doch etwas zu früh gewesen wäre.

Für eine solch frühe Vorstellung würde einiges sprechen: Da wären zunächst die Leaks, die in dieser Generation besonders früh eingesetzt hatten. Bereits vor gut zwei Monaten hatten wir praktisch alle Informationen zum kommenden Budget-Smartphone zusammen. Dazu passt, dass Google mit einem früheren Start besser als bisher auf die Winter-Konkurrenz reagieren könnte oder dass man vielleicht auch die Produktion aufgrund der enorm stark gestiegenen und weiter steigenden Speicherpreise vorgezogen hat.

Wir dürfen sehr gespannt sein. Die Leaks zum Start Mitte Februar stammen übrigens aus Deutschland und sollten somit – wenn es denn zutrifft – auch hierzulande gelten.

» Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – zeigt sich auf neuen Bildern und startet in Kürze (Leaks)

» Android 17: Google trennt Benachrichtigungen von den Schnelleinstellungen – neue Separierung kommt

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.