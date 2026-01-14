Android 17: Google trennt Benachrichtigungen von den Schnelleinstellungen – neue Separierung kommt

Google dürfte schon sehr bald die erste Vorabversion von Android 17 veröffentlichen, die eine ganze Reihe von Neuerungen an Bord haben wird. Viele Neuerungen sind schon vorab bekannt geworden und jetzt zeigt sich die Bestätigung für eine größere Änderung im Benachrichtigungsbereich: Dieser kann künftig zweigeteilt und an zwei verschiedenen Stellen geöffnet werden.



Es gibt kaum eine Android-Version, in der Google keine Änderungen am Benachrichtigungsbereich vornimmt – und diesmal ist es eine größere Baustelle. Man arbeitet schon seit längerer Zeit daran, den seit jeher kombinierten Bereich mit den Schnelleinstellun zu separieren. Entsprechend nennt sich auch eine neue Option, die jetzt im Rahmen eines Teardowns in der aktuellen Android Canary gefunden wurde.

Wie ihr auf den Screenshots sehen könnt, wird die bisher genutzte Verknüpfung von Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen als „Kombiniert (Classic)“ beschrieben – was schon darauf hindeutet, dass man daran zumindest standardmäßig nicht mehr festhalten will. Alternativ gibt es den separierten Bereich, der sowohl den Benachrichtigungen als auch den Schnelleinstellungen die gesamte Fläche überlassen soll.

Um die Bereiche aufzurufen, muss an unterschiedlichen Stellen vom oberen Displayrand nach unten gewischt werden. Ein Swipe im linken Bereich des Displays öffnet die Benachrichtigungen, ein Swipe im rechten Bereich öffnet die Schnelleinstellungen. Ob diese Bereiche jeweils bis zur Mitte des Displays gehen – sich also 50/50 teilen – geht weder aus der Beschreibung noch aus dem Teardown hervor.

Eine dritte Variante – links Benachrichtigungen, rechts Schnelleinstellungen und mitte kombiniert – wäre vielleicht auch eine Idee, die man mit recht wenig Übung im Alltag praktisch einsetzen könnte. Es ist zu erwarten, dass diese neue Darstellung bzw. die optionale Separierung ein fester Bestandteil von Android 17 wird.

