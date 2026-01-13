Android XR: Das ist die neue Google-App für Smart Glasses – Leak zeigt erste Screenshots und Infos (Galerie)

Google wird in diesem Jahr mit Android XR und einigen weiteren Projekten ganz groß in die virtuellen Welten einsteigen, die man im vergangenen Jahr bereits mit der ersten Ankündigung und einem Partnergerät geschliffen hat. Jetzt gibt es erste Screenshots von der Glass Companion-App, die uns einige interessante Details zu den Smart Glasses verrät.



Wir hatten erst vor wenigen Tagen von den neuen Android XR Smart Glasses berichtet, die von Googles Partnern in drei unterschiedlichen Varianten auf den Markt kommen sollen. Die damalige Ankündigung ließ schon vermuten, dass es sich dabei um enge Gerätestandards handelt und jetzt scheint sich das durch eine geleakte Companion-App zu bestätigen. Denn diese zeigt ein Brillendesign, nutzt stets dieselbe Schnittstelle und beschreibt auch, wie die Brille mit dem Smartphone verbunden werden kann.

Obige Screenshots stammen aus dem Android Canary-Channel, wo sie dem Paket com.google.android.glasses.companion zugeordnet sind – eine eindeutige Beschreibung der kommenden Android-App. Auf den Screenshots ist ein Standarddesign der Brille zu sehen sowie die Einrichtung eines solchen Geräts. Wer noch keine Smart Glasses besitzt, kann sich direkt in den Google Store zum Kauf weiterleiten lassen – und an dieser Stelle wird klar, dass Google zwar selbst noch keine Brillen herstellen, aber dennoch vertreiben wird.

Das Pairing geschieht entweder mit einem Schiebeknopf oder bei „älteren Geräten“ (lustig bei einer brandneuen Gerätekategorie, die noch gar nicht am Markt ist) mit einem Druck auf den Power-Button. Die Verbindung ist nicht weiter interessant, doch wir sehen hier ganz klare von Google vorgegebene Standards im Aufbau der Brillen. Das gilt auch für die Kamera, die per App aktiviert oder deaktiviert und der Import auf das Smartphone in den Einstellungen geregelt werden kann.

Zu guter Letzt ist noch die Startseite der App interessant. Denn dort finden sich nur die vier Bereiche Gemini, Benachrichtigungen, Systeminfos sowie Kamera. Das zeigt schon, wie relevant Gemini auf den neuen Brillen werden wird. Außerdem könnte sich wohl die Kamera der Smart Glasses vom Smartphone anzapfen lassen. Das ist im Detail aber noch nicht bekannt.

