Smart Home: Gemini kommt sogar in den Kühlschrank – Samsung will Lebensmittel mit Google-KI erkennen

Google will das KI-Modell Gemini auch im Smart Home etablieren und setzt dabei gemeinsam mit Partnern nicht nur auf den klassischen Bereich, sondern auch auf Haushaltsgeräte: Vor wenigen Tagen wurde der erste Samsung-Kühlschrank mit Gemini präsentiert, der dank integrierter Kamera und KI viele Funktionen bieten soll. Der Nutzen scheint allerdings fragwürdig.



Wir hatten schon vor gut zweieinhalb Wochen erstmals vom Samsung-Gemini-Kühlschrank berichtet und vor wenigen Tagen hat Samsung diesen tatsächlich offiziell vorgestellt. Es handelt sich natürlich um einen hochpreisigen modernen Kühlschrank, der neben einem Display an der Außenseite auch über mehrere Kameras an der Innenseite verfügt. Deren Bildsignal ist es, das von Gemini angezapft und ausgewertet werden kann.



Die KI soll feststellen, was sich im Kühlschrank befindet und darauf basierend entsprechende Möglichkeiten bieten. Das reicht von einer reinen Bestandsauflistung über Einkaufslisten bis hin zu Ideen für Kochrezepte. Diese sollen auf dem Außendisplay gezeigt und von Gemini automatisch in praktische Einzelschritte unterteilt werden. Während Letztes, nämlich das Aufbereiten von Kochvideos, sicherlich hilfreich sein könnte, scheint das bei der Lebensmittelkontrolle eher weniger der Fall zu sein.

Samsung gibt zwar an, dass die KI sehr viele Produkte und Lebensmittel erkennen soll, doch es sind auch rein optische Grenzen gesetzt: Sobald der Kühlschrank nicht mehr dem Werbeprospekt mit wenigen perfekt angeordneten Produkten entspricht, wird es eng. In vielen Kühlschränken sind Produkte gestapelt, es stehen viele nebeneinander, verdecken sich gegenseitig oder Ähnliches. Selbst die beste KI kann nicht erfassen, was im Kamerabild nicht zu sehen ist.

Samsung wirbt damit, dass auch unverpackte Lebensmittel oder Tupperdosen erkannt werden können. Allerdings nur dann, wenn diese beschriftet sind. Fraglich, wie viele Menschen die durchsichtigen Dosen mit einer Inhaltsangabe beschriften. Bleibt abzuwarten, ob der offizielle als „Samsung Bespoke AI Refrigerator Family Hub mit Google Gemini“ bezeichnete Kühlschrank tatsächlich auf den Markt kommt oder sich mit dem Samsung Ballie-Roboter eine Fläche im Archiv der gescheiterten Samsung-Produkte teilt.

