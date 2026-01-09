Samsung Ballie: Der erste Gemini-Roboter für den Haushalt kommt wohl doch nicht; Projekt eingestellt? (Video)

Schleichend sind in den letzten Jahren die Roboter in viele Haushalte eingezogen, die spezielle Aufgabenbereiche haben – etwa zum Staubsaugen, Wischen oder Rasenmähen. Schon vor längerer Zeit sollte mit Samsung Ballie ein weiterer Roboter einziehen, dem zuletzt eine starke Unterstützung von Google Gemini nachgesagt wurde. Doch jetzt zeigt sich, dass das Produkt wohl nicht mehr auf den Markt kommt.



Wie die Zeit vergeht: Erstmals im Jahr 2020 wurde der sympathisch aussehende Roboter Samsung Ballie präsentiert, der sich flexibel durch den Wohnbereich bewegen und den Nutzern bei vielen alltäglichen Aufgaben helfen oder stets als Ansprechpartner zur Seite stehen/rollen soll. Samsung hatte das Produkt mit gehypten Videos beworben, aber lange Zeit kein konkretes Datum für den Start genannt.

In den letzten zwei Jahren sickerte immer wieder durch, dass Samsung das Produkt zwar grundsätzlich fertig hat, aber selbst keinen Einsatzzweck sieht. Die Software-KI war das Hauptproblem und zuletzt hieß es, dass Ballie der erste Gemini-Roboter werden sollte – doch daraus wird wohl nichts. Denn auf der diesjährigen CES war Ballie nicht mehr vertreten und Samsung will sich wohl auch nicht mehr zu dem Produkt äußern. Es soll intern nur noch als Tech-Studie gelten.

Damit scheint die Geschichte von Samsung Ballie nach fünf bzw. sechs Jahren beendet worden zu sein – schade eigentlich. Allerdings hat Google im vergangenen Jahr das neue Gemini for Robots angekündigt, mit dem das KI-Modell zukünftig Roboter ansteuern und intelligenter machen soll. Konkret geworden ist es bis dato nicht, doch das Aus von Ballie könnte wohl auch damit zusammenhängen, dass man bei Google größere Pläne hat als einen gelben rollenden Roboter.

Wir dürfen gespannt sein, in welcher Form Gemini erstmals in Robotergestalt in die Haushalte einziehen soll. Erst vor wenigen Tagen wurde ein neuer Samsung-Kühlschrank mit Gemini vorgestellt. Das hat zwar mit Robotik nicht viel zu tun, zeigt aber die nach wie vor bestehende Kooperation der beiden Unternehmen im Haushaltsbereich.

