Gemini: Googles KI-ChatBot schon auf der Überholspur – ChatGPT verliert massenhaft Nutzer (Marktanteil)

Google hat rund um das KI-Modell Gemini im vergangenen Jahr den Turbo gezündet, unzählige neue Produkte und Funktionen eingeführt und hält Schlagzahl an Updates bis heute sehr hoch. Das zahlt sich aus, denn wie aktuelle Daten der Marktforscher jetzt zeigen, konnte man dem großen Konkurrenten ChatGPT hohe Marktanteile abnehmen. Schon in diesem Jahr könnte man OpenAI überholen.



Noch nie ist ein Google-Produkt so schnell weiterentwickelt worden, so schnell über alle Produkte und Plattformen ausgerollt und so massiv in den Mittelpunkt gestellt worden wie Gemini. Kein Wunder, immerhin hatte Google-CEO Sundar Pichai Anfang 2025 das Ziel ausgegeben, bis Ende des Jahres die Marktführerschaft zu erlangen. Sowohl technologisch als auch in puncto Reichweite. Das scheint gelungen zu sein.

Als Google-Nutzer kommt man um Gemini nicht mehr herum, das wird jeder bereits bemerkt haben – und in diesem Jahr soll es noch deutlich ausgebaut werden. Das zahlt sich aus, denn laut aktuellen Daten der Marktforscher konnte Google den Marktanteil von Gemini innerhalb von nur 12 Monaten von 5,7 Prozent auf 21,5 Prozent ausbauen. Gleichzeitig ist der Anteil von ChatGPT von 86,7 Prozent auf 64,5 Prozent gefallen. Dazwischen liegen noch hohe Differenzen, doch der Absturz von ChatGPT beschleunigt sich.

Google kann mit diesen Zahlen sicherlich mehr als zufrieden sein, denn praktisch alle verlorenen ChatGPT-Nutzer landen bei Gemini. Setzt sich der Trend fort, kann Google den großen Konkurrenten noch in diesem Jahr überholen. In puncto Aufmerksamkeit, Funktionsumfang und technischer Basis hat man das ohnehin bereits getan. ChatGPT profitiert derzeit vor allem noch davon, Pionier gewesen zu sein. Doch wie sich zeigt, kann man nicht ewig davon zehren.

Obige Marktanteile vergleichen übrigens nur die Verwendung der reinen ChatBots. Zählt man die unzähligen weiteren Gemini-Kontakte mit dazu, etwa in der Websuche, in den Workspace-Apps, in NotebookLM und anderen Produkten, liegt Google mit dem eigenen KI-Modell längst an der Spitze.

