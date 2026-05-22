Google Health: Neue App startet jetzt für alle Nutzer – bringt neue Funktionen und ersetzt Fitbit (Screenshots)

Google schiebt den großen Fitness-Neustart an: Nach der Ankündigung vor gut zwei Wochen startet jetzt die neue App Google Health in den Rollout, die die bisherige Fitbit-App vollständig ersetzt. Der Rollout bringt viele angekündigte Neuerungen, die App ist Voraussetzung für die neue Hardware und gleichzeitig der endgültige Abschied von der Marke Fitbit im Softwarebereich.



Wir haben euch hier im Blog ausführlich über Googles Fitness-Neustart mit Google Health, Fitbit und Health Coach informiert und jetzt schafft Google auch auf den Smartphones der Nutzer Fakten: Man hat mit dem Rollout der neuen App begonnen, um die sich der ganze Anlauf dreht. Das neue Google Health ersetzt jetzt per Update die Fitbit-App und steht natürlich auch für alle anderen Nutzer als separater Download zur Verfügung.

Die neue Google Health-App ersetzt jetzt per Update die alte Fitbit-App und trägt zum Übergang auch noch die alte Bezeichnung im Titel. Man bringt alle wichtigen Fitbit-Funktionen in eine neue Oberfläche und kombiniert es mit vielen neuen Features rund um Fitness, Gesundheit, Schlaf und die Auswertung von Vitaldaten. Die App ist die neue Health-Zentrale, wird für die Auswertung benötigt, unter anderem für die Einrichtung des neuen Google Fitbit Air Fitnesstracker und vieles mehr.

Neben neuen Auswertungen und neuen Homescreen-Widgets (siehe unten eingebundene Screenshots) bringt die App auch die Gemini-KI mit, die die Auswertung in die nächste Stufe bringen soll. In Kombination mit einem Google Health Premium-Abo gibt es außerdem den Zugriff auf den Google Health Coach, der mit personalisierten und stets angepassten Trainingsplänen dafür sorgen soll, dass die Nutzer ihre Ziele erreichen.









Die neuen Widgets ermöglichen es euch, sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Smartwatch stets über die wichtigsten aufgezeichneten Daten im Bilde zu bleiben. Das Widget hat eine maximale Größe von 5×3 und zeigt – wie ihr obigen Bildern entnehmen könnt – viele Infos an: Schritte, zurückgelegte Distanz, Schlafdaten, getrunkenes Wasser, Daten zur Vitalität und euer Gewicht. Außerdem gibt es eine Info über den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung.

Das Widget kann in der Größe verändert werden und zeigt je nach Konfiguration weniger Daten. Auf der Smartwatch ist es ähnlich, denn die App bringt viele neue Informationsquellen mit. Diese dürfte vom schon bald erscheinenden Update auf Wear OS 7 mit den neuen Widgets profitieren. Alle Infos zum großen Neustart von Google Health und den angebundenen Diensten, Google Health Premium, Google Health Coach und mehr findet ihr im folgenden verlinkten Artikel. Gleichzeitig ist es auch das Aus für Fitbit auf dem Smartphone und das baldige Aus für die Google Fit-App.

» Fitbit Air & Google Health: Googles großer Neustart rund um Fitness und Gesundheit im Überblick (Galerie)

» Google I/O 2026: Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick – das war das Gemini-Feuwerk (Videos)

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.