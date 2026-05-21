Google Genie & Maps Streetview: Neue KI erstellt jetzt interaktive virtuelle Welten aus Streetview-Fotos (Video)

Google hat schon vor längerer Zeit den KI-Weltgenerator Google Genie vorgestellt, der es den Nutzern ermöglicht, virtuelle und interaktive Welten zu erstellen, durchschreiten und zu verändern. Jetzt geht man einen Schritt weiter und hat die Integration von Google Maps Streetview angekündigt, dessen Bilder als Grundlage für die Welten verwendet werden können. Das schafft völlig neue Möglichkeiten.



Erst vor wenigen Wochen wurde eine Brücke zwischen Gemini Nano Banana und Google Maps Streetview angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, die vom KI-Bildgenerator erstellten Objekte in eine reale Welt zu bringen. Auch der KI-Videogenerator Gemini Veo hat bereits Zugriff auf die Streetview-Bilder und kann realistisch wirkende Videos in einer realen Umgebung erstellen. Im verlinkten Artikel findet ihr ein eindrucksvolles Beispiel.

Jetzt kommt diese Streetview-Anbindung einem weiteren Produkt zu Gute, das eigentlich von Beginn an perfekt darauf abgestimmt ist: Google Genie kann nun auf die Streetview-Daten zugreifen und die Bilder der realen Welt in die virtuelle Welt übertragen. Man verbindet Genies generative Fähigkeiten mit den Straßenaufnahmen aus Google Maps und will damit erreichen, das Modell in der Realität zu verankern.

Diese Erweiterung von Genies Möglichkeiten bietet KI-Agenten oder Robotern eine virtuelle Umgebung, in der sie sich in der komplexen realen Welt bewegen und mit ihr interagieren können. Im unten eingebundenen Video könnt ihr ein Beispiel sehen, wie man sich das sowohl real als auch in einer per KI angepassten Umgebung vorstellen kann.









Für die Erstellung einer neuen Welt in Genie könnt ihr jetzt einfach einen Punkt auf der Karte auswählen, optional einen Stil festlegen – von Wüstensand bis Steinzeit oder eine Unterwasserwelt, wählt die Figur aus und schon kann es losgehen. Der Startpunkt ist mit den realen Streetview-Bildern verknüpft und auch für das Durchschreiten der Welten werden immer wieder neue Streetview-Daten abgerufen, um auf Grundlage der realen Welt unterwegs sein zu können.

Im obigen Beispiel seht ihr, wie das Genie-Team die Golden Gate Bridge mit dem Stil „Ozeanwelt“ unter Wasser setzt und als Spielfigur einen Taucher auswählt. Weitere Figuren wären etwa Comichelden, Knetmonster, beliebige Tiere und viele weitere Dinge, die sich mit einer solchen KI erstellen lassen. Als zusätzlich gibt man an, dass sich zum Beispiel auch das legendäre Fort Worth Stockyards in Texas im Stil der 1920er Jahre erkunden lassen würde. Zeigen tut man es nicht, wer es ausprobieren will, wählt einfach den Ort und den Stil eines Schwarz-Weiß-Films.

Derzeit funktioniert das nur mit Orten in den USA, man will es aber sehr bald für noch mehr Orte dieser Welt erweitern. Wer es ausprobieren möchte, benötigt mindestens ein Google AI Ultra-Abo ab 200 Dollar pro Monat.

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Letzte Aktualisierung am 21.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.