Google Maps & Gemini: Streetview-Aufnahmen lassen sich jetzt in Nano Banana oder Veo verwenden (Video)

Mit Google Maps Streetview betreibt das Unternehmen seit vielen Jahren ein Angebot, das vor allem innerhalb von Google Maps oder Google Earth zum Einsatz kommt – aber nicht nur. Jetzt hat man ein ganz neues Produkt vorgestellt, das mit der generativen KI von Gemini erstmals die Möglichkeit bieten soll, diese Straßenaufnahmen sowohl für Bilder als auch Videos und Filme zu verwenden.



Google hat mit Streetview große Teile der Erde abgedeckt, hält die Bilddaten im Rahmen der Möglichkeiten aktuell und gibt allen Nutzern die Möglichkeit, ferne Orte zu entdecken. Das gilt natürlich auch für Sehenswürdigkeiten oder berühmte Orte, die mit starken Bildmaterial verfügbar sind. Jetzt möchte man dieses auch im Zusammenspiel mit der generativen Gemini-KI nutzen.

Mit dem neuen Google Maps Imagery Grounding lassen sich generative Grafiken jetzt in der realen Welt verankern. Das Tool ermöglicht es Unternehmen, KI-Visualisierungen zu erstellen, die auf den realen Details von Google Streetview basieren. Das neue Angebot sorgt dafür, dass die erstellten Grafiken, Animationen oder Videos perfekt in Szene gesetzt sind und ein weitgehend reales Bild entsteht.

Die Suche nach dem perfekten Drehort für eine Filmszene kann beispielsweise komplexe Logistik, Vorab-Scouting, das Warten auf das richtige Wetter und das Aufnehmen hunderter Referenzfotos erfordern. Mit Maps Imagery Grounding kann ein Filmstudio mithilfe eines Laptops schnell eine Szene an einem bestimmten Ort visualisieren, etwa im Washington Square Park in New York City – noch bevor Scouts das Set betreten. Das muss nicht gleich für das fertige Produkt genutzt werden, sondern kann auch Testzwecken oder für Probeaufnahmen dienen.

Die Bedienung ist kinderleicht: Die Nutzer geben einfach eine Suchanfrage wie „Erstelle ein Bild eines futuristischen Raumschiffs, das vor dem Washington Square Arch schwebt“ in die Gemini Enterprise Agent Platform ein und aktivieren dann die Grounding-Funktion mit Google Maps Imagery in den Einstellungen. Innerhalb von Sekunden können sie Ihre kreative Vision mit einem präzisen Bild in ein Storyboard umsetzen – und die Szene sogar mit Veo animieren. Das neue Tool steht zunächst zu Testzwecken nur für US-Unternehmen bereit.

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[Google Maps Platform Blog]

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