Google Maps & Gemini: KI soll jetzt bei Bewertungen durchgreifen – erkennt Ein-Stern-Spam und Betrug

Einer der relevantesten Bereiche der Kartenplattform Google Maps sind sicherlich die Bewertungen und Rezensionen von Orten, die von der gesamten Nutzerschaft abgegeben werden können. Jetzt holt man sich auch in diesem Bereich Unterstützung von Gemini, das mit verdächtigen Aktivitäten und Bewertungen aufräumen soll. Es geht darum, die Plattform nützlich und verlässlich zu halten.



Die Google Maps-Bewertungen sind in vielen Bereichen sehr präsent und werden täglich von vielen Millionen Nutzern gelesen und vermutlich auch – bewusst oder unbewusst – beachtet. Doch es gibt viele böse Akteure (O-Ton von Google), die das Bewertungssystem ausnutzen, schlechte Bewertungen in Massen löschen oder auch die Konkurrenz mit schlechten Bewertungen überfluten. Dem ist man sich bei Google Maps bewusst und holt sich jetzt Unterstützung von Gemini.

Schutz vor 1-Stern-Spam

Die Google Maps-KI soll mit Unterstützung von Gemini jetzt noch schneller erkennen, wann ein Unternehmen mit ungerechtfertigten schlechten Bewertungen überflutet wird und entsprechende Maßnahmen setzen. So sollen die System etwa Versuche erkennen, Zahlungen für das Entfernen gefälschter Ein-Stern-Bewertungen zu erpressen. Diese Betrugsmuster sollen erkannt und die Veröffentlichung der Beiträge gestoppt werden, noch bevor sie von einem Nutzer gesehen werden.

Sollte es einen sprunghaften Anstieg an Spam-Bewertungen für ein Unternehmen geben, werden die gefälschten Inhalte umgehend entfernt und gleichzeitig die Bewertungsfunktion für das Unternehmen pausiert. Endnutzer sehen einen Hinweis, der auf diese Bewertungspause aufgrund von Spam hinweist. Unternehmensinhaber werden über ihr hinterlegtes Konto informiert.









Mehr Transparenz bei der Entfernung von Bewertungen

Auch in die andere Richtung wird das System ausgenutzt, denn viele Unternehmen löschen fleißig schlechte Bewertungen und Rezensionen – ob sie nun gerechtfertigt waren oder nicht. Google Maps wird zwar zunächst nichts an der Möglichkeit zur Löschung ändern, will diese aber transparenter gestalten: Nutzer bekommen einen Banner zu sehen, der darüber informiert, dass das Unternehmen Nutzerbewertungen aufgrund von Diffamierungen oder anderen Gründen löscht.

Ob ein solcher Banner hilfreich ist oder nicht, lässt sich schwer einschätzen. Denn so lange die Nutzer nicht die gelöschten Beiträge informativ abrufen und selbst den Inhalt einschätzen können, wird das wohl eher so ein Dauerbanner, der bei vielen Unternehmen gezeigt und von den Nutzern ignoriert wird. Ob die Gemini-KI hier stets die richtige Einschätzung trifft, lässt sich nur schwer sagen.

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Laut dem Google Maps-Team hat man allein im vergangenen Jahr 292 Millionen richtlinienwidrige Bewertungen blockiert oder entfernt, aber auch gleichzeitig mehr als eine Milliarde Bewertungen veröffentlicht. Es wurden mehr als 782.000 richtlinienwidrige Konten entfernt oder eingeschränkt und über 13 Millionen gefälschte Unternehmensprofile wurden entfernt.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 20.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.