Smart Home: Gemini unterstützt jetzt durchgängige Konversationen – lässt ohne ‚Hey Google‘ antworten

Google dürfte schon sehr bald eine große Updatewelle rund um das Smart Home starten, die neben neuen Geräten auch zusätzliche Funktionen im Gepäck haben wird. Jetzt zeigt sich auch bei ersten Nutzern von Gemini for Home ein neues Feature, auf das viele gewartet haben: Die durchgängigen Konversationen ohne ständige Ansprache des KI-ChatBots starten auch in deutscher Sprache.



Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um mit Gemini per Sprache zu kommunizieren: In der Standardvariante wird der KI-ChatBot mit „Hey Google“ angesprochen und unmittelbar darauf der Befehl oder die Frage diktiert. Die zweite Variante ist das im Smart Home kostenpflichtige Gemini Live, das eine permanente Konversation mit dem KI-ChatBot ermöglicht, ohne dass dieser jedes Mal neu angesprochen werden muss. Die KI wird erkennen, wenn sie mit einer Aufgabe oder Anfrage gemeint ist.

Jetzt startet mit den durchgängigen Konversationen eine dritte Variante auch in deutscher Sprache, die zuvor nur in Englisch und zum Teil auch nur für Preview-Nutzer zugänglich gewesen ist. Bei einer durchgängigen Konversation ist es so, dass die Gemini-Spracherkennung nach dem Ende einer Antwort noch für einige Sekunden aktiv bleibt und auf den Nutzer hört. Dieser kann also auf eine Gemini-Antwort erneut antworten oder auch das Thema wechseln. Der Smart Speaker signalisiert diese Aktivität durch ein LED-Signal.

Der Unterschied zwischen den durchgängigen Konversationen und den permanenten Diskussionen ist es, dass das neue Feature nur für wenige Sekunden funktioniert. Sind mehrere Sekunden vergangenen, schaltet sich das Gemini-Ohr von selbst ab und muss bei Bedarf erneut durch die magischen Worte aufgeweckt werden. Damit sollen sich Anschlussfragen bequemer stellen lassen, ohne jedes Mal die Ansprache zu formulieren oder auf Gemini Live setzen zu müssen.

Im Vergleich zum Google Assistant, der dieses Feature ebenfalls geboten hat, behält Gemini den Kontext bei. Ihr könnt also direkt auf die letzte Antwort oder vorhergehende Konversation antworten und Gemini wird den entsprechenden Zusammenhang herstellen.

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