Google Reisen: Den besten Preis für das Hotel finden – neue Tracking-Funktion für Preisüberwachung startet

Im Rahmen von Google Reisen betreibt das Unternehmen schon seit vielen Jahren eine Hotelsuche, die sowohl als eigenständiges Portal als auch innerhalb der Websuche oder Google Maps zur Verfügung steht. Jetzt will man Hotelsuchenden eine neue Möglichkeit geben, um den günstigsten Preis zu erwischen: Preisentwicklungen lassen sich jetzt für jedes Hotel einzeln tracken.



Google verdient mit der Vermittlung von Flugreisen und Hotelbuchungen seit Jahren viele Milliarden Dollar und baut diesen Bereich daher kontinuierlich mit neuen Möglichkeiten aus. Vor allem das Tracking von Flugticket-Preisen war in den letzten Jahren ein großes Thema und jetzt bringt man dieses auch in den Hotelbereich. Unter den Preisvergleichen für Hotelpreise zum ausgewählten Datum gibt es einen neuen Schalter, mit dem sich das Tracking aktivieren lässt.

Wenn ihr in einem bestimmten Hotel übernachten möchtet, sei es aus Interesse am Haus, für das Sammeln von Bonuspunkten oder aus anderen Gründen, könnt ihr euch per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald der Preis für diesen Ort im ausgewählten Reisezeitraum fällt. Einfach den Schalter umlegen und das Tracking ist ohne weitere Nachfrage oder Filterung aktiviert. Das funktioniert sowohl in der Websuche als auch in Maps oder auf der eigenständigen Seite der Hotelsuche.

Desktopnutzer können die Funktion ebenfalls nutzen, dort derzeit allerdings nur auf der eigenständigen Hotelsuche. Dazu muss zunächst nach Ort und Datum gefiltert werden und dann der Tab für die Preisentwicklung geöffnet werden. Erst dann zeigt sich der Button für das Tracking. Das ist recht gut versteckt und zeigt, dass diese Funktion vielleicht noch ein wenig experimentell und noch nicht bereit für den ganz großen Auftritt ist.

Offiziell findet sich die neue Funktion nur in der englischsprachigen Oberfläche der App, doch ich habe sie vor einigen Tagen auch schon in meiner deutschen Oberfläche gesehen. Haltet einfach einmal Ausschau, falls ihr gerade mit der Reiseplanung beschäftigt seid.

Letzte Aktualisierung am 21.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.