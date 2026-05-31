Google One: Endlich gibt es das Giga-Abo! Mit Google AI Pro braucht es keine Einzel-Abos mehr (Meinung)

Es ist endlich da! Nach mehreren Experimenten und Testläufen hat Google One endlich ein Giga-Abo eingeführt – auch wenn man dieses nicht so bezeichnet. Gemeint ist ein Abo-Paket, das viele weitere Abos umfasst und nicht nur für die Nutzer sehr vorteilhaft sein kann, sondern auch für das Unternehmen. Diesen Weg sollte man jetzt weitergehen und Anpassungen an den Strukturen ermöglichen.



Rund um die Google-Abos gab es in den letzten Wochen einige Umbauten, die interessanterweise ausschließlich und in großem Umfang zum Vorteil der Nutzer gewesen sind: Es wurden Strukturen vereinfacht, Preise gesenkt und die Leistungen erhöht. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Google One KI-Abos in der Übersicht gezeigt, die hauptsächlich aus drei Paketen für jeweils völlig unterschiedliche Zielgruppen bestehen.

Ich hatte hier im Blog schon das Google AI Pro als echtes Power-Abo bezeichnet, das je nach eigenem Anspruch fast schon zum Nobrainer geworden ist. Nach Auflistung der Fakten möchte ich das in diesem Artikel gerne noch etwas ausführlicher bearbeiten. Denn auch wenn das Abo für mich persönlich noch nicht geeignet ist (siehe weiter unten im Artikel), ist es genau das, was ich hier im Blog schon seit gut einem Jahr immer wieder gefordert und in langsamen Entwicklungsschritten kommentiert habe: Ein echtes Google ONE.

Das Paket bringt so viele Vorteile mit, dass man fast schon mit einem Irrtum seitens Google rechnen könnte, denn das Abo ist leistungstechnisch und finanziell enorm attraktiv. Die darunterliegende Abo-Stufe bietet zur Hälfte des Preises sehr sehr deutlich weniger Leistung und die darüberliegende – die das Fünffache kostet – hebt sich nur in wenigen Details vom AI Pro ab. Das gilt sowohl für den Speicherplatz als auch Gemini und die weiteren KI-Zugänge.









Ein Google-Abo mehr sehr viel Speicherplatz

In der heutigen Zeit wird es langsam üblich, sich Cloudspeicher zu kaufen und sehr viele Menschen landen bei Google. Laut aktuellen Zahlen hat man derzeit 350 Millionen Abonnenten bei Google One und YouTube Premium – Tendenz stark steigend. Oftmals beginnt man mit dem 100 GB-Paket für schlanke 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr. Das gibt zunächst Sicherheit, doch irgendwann wird man bemerken, dass diese gefühlte Sicherheit das Konto noch schneller füllt.

Also wechselt man irgendwann zum 2 TB-Paket für 9,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr – ich habe dieses Paket schon seit dem Start und bin damit bis heute glücklich. Auch Google AI Pro bot die 2 TB Speicherplatz und kürzlich hat man diesen völlig ohne Änderung der weiteren Konditionen auf 5 Terabyte erhöht. Rein rechnerisch muss man sagen, es ist mehr als der doppelte Speicherplatz für weniger als den doppelten Preis – Deal!

Viele Abos integriert

Allein für den Speicherplatz lohnt sich das Abo, aber es kommt noch viel besser: In diesem Monat hat Google gleich drei weitere Einzel-Abos in das Paket integriert, die jetzt allesamt kostenlos sind. Google AI Pro-Abonnenten erhalten diese Abos, ohne dass der Preis für AI Pro gestiegen ist. Da wären Google Home Premium für 9,99 Euro pro Monat für umfangreichen Zugriff auf erweiterte Smart Home-Funktionen. Außerdem kommt Google Health Premium für weitere 9,99 Euro pro Monat dazu und bringt unbegrenzten Zugang zum Health Coach.

Außerdem hat man endlich die Brücke zu YouTube geschlagen und bietet den Nutzern zusätzlich YouTube Premium Lite für 5,99 Euro pro Monat an – dieses bringt eine weitgehend werbefreie Videoplattform und zusätzliche Funktionen. Alle diese Abos sind inkludiert und ersparen nach Milchmädchenrechnung somit gute 26 Euro pro Monat! Und das in einem Abo, das nur 21,99 Euro pro Monat kostet. Voraussetzung für die echte Ersparnis ist natürlich, dass ihr diese Abos auch einzeln abgeschlossen hättet.

Ein echtes Giga-Abo

Schauen wir uns das im Gesamtbild an, dann haben wir jetzt ein echtes Giga-Abo, das alle anderen Abo-Angebote inkludiert – genau das, was ich immer als mögliches Power-Paket bezeichnet hatte. Schaut euch gerne alle Vorteile von Google AI Pro in der Übersicht an. Man bringt Speicherplatz, Gemini, Smart Home, Fitness und YouTube Premium unter ein Dach. Eigentlich fehlt nur ein Play Store-Abo, aber ich denke, dass dieses nur für wenige Nutzer besitzen und für Google auch keine große Rolle spielt.

Ein Traum ist auch der Preis, wie ich schon in den vorherigen Absätzen erwähnt habe: Allein durch den gesteigerten Speicherplatz lohnt sich das Abo. Rein rechnerisch spart euch das 3 bis 4 Euro pro Monat. Die zusätzlichen Abos bringen weitere 26 Euro Ersparnis. Das Paket hat also einen Wert von etwa 50 Euro pro Monat – und Google verkauft es euch für 21,99 Euro pro Monat. Wer das Jahrespaket bucht, zahlt nur 219,99 Euro pro Monat – das sind etwa 18,33 Euro pro Monat. Nobrainer? Nobrainer!









Auch Google profitiert von diesem Giga-Abo

Natürlich kann man sich fragen, warum Google ein 50 Euro-Abo für 18,33 Euro verkauft und wie lange diese Subventionierung gehalten werden kann. Doch unter dem Strich profitiert auch Google davon, denn es sorgt für eine enorme Aufwertung des Netzwerks. Wer Gemini-Features nutzen will, schaut dank der Zugänge vielleicht auch bei Google Health und Google Home vorbei. Wer Speicherplatz braucht, ist plötzlich häufiger bei YouTube unterwegs.

Die Smart Home-Vorteile stützen das Health-Paket, die YouTube-Freunde springen vielleicht auf das Smart Home-Paket an – und so weiter. Das Abo ist der Schlüssel zur großen Google-Welt und für das Unternehmen auch eine enorme Werbung. Dazu kommt, dass nur die Grundpakete enthalten sind. Wer begeistert ist, wird langfristig vielleicht das große Google Home-Abo und das große YouTube Premium-Abo abschließen. Auch bei Health könnte es perspektivisch größere Abos geben.

Darum ist Google AI Pro für mich (noch) nicht geeignet

Und warum habe ich das Abo selbst noch nicht abgeschlossen? Das hat ganz einfache Gründe: Ich bin mit meinen 2 TB Speicherplatz nach wie vor gut bedient und müsste wohl erst in zwei bis drei Jahren aufstocken. Dazu kommt, dass ich ein YouTube Premium Family-Abo für die ganze Familie habe – das Teilen mit der Familie ist beim Lite-Paket leider nicht möglich. Würde Google flexiblere Möglichkeiten für die Kombination von Abos bieten, wäre ich sofort dabei. Ich bräuchte: YouTube Premium Family, dafür benötige ich Google Home Premium nicht, weil ich auf einer völlig anderen Smart Home-Plattform (Loxone) unterwegs bin.

—

P.S. Nein, dieser Beitrag ist nicht von Google gesponsert. Es ist meine echte Begeisterung für das neue Abo, das hoffentlich weiter ausgebaut wird.

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.