Google One & YouTube Premium: Abo-Plattformen sind enorm erfolgreich – haben 350 Millionen Abonnenten

Google ist mit den beiden Abo-Angeboten YouTube Premium und Google One sehr erfolgreich, das wird in den letzten Quartalen immer deutlicher. Jetzt hat man sich wieder einmal in die Karten blicken lassen und dabei verraten, dass die beiden Plattformen zusammen die Marke von 350 Millionen Abonnenten durchbrochen haben. Damit setzt sich das schnelle Wachstum der beiden Angebote fort.



Am Mittwoch wurden die Google-Quartalszahlen für Q1 2026 bekannt gegeben, die wieder einmal glänzender kaum sein könnten. Vom Werbegeschäft über KI bis zum Geräteverkauf zeigen die Umsatz- und Gewinnkurven steil nach oben. Aber auch bei den Abos kommt man sehr gut voran und konnte in den vergangenen drei Monaten erneut viele Millionen zusätzliche Nutzer gewinnen, die für Werbefreiheit, Speicherplatz und KI-Vorteile bezahlen.

Die beiden Dienste Google One und YouTube Premium haben jetzt zusammen 350 Millionen Abonnenten. Vor drei Monaten lag diese Zahl noch bei 325 Millionen, sodass man erneut mehr als 20 Millionen Nutzer überzeugen und die meisten bestehenden Abonnenten halten konnte. Leider verrät man nicht, wie die Zählung bei den Nutzern funktioniert, die beide Dienste abonniert haben (so wie ich). Ich denke, dass die Überschneidungen zwischen diesen Nutzergruppen recht hoch sind.

Leider hat Google auch diesmal nicht verraten, wie sich diese Zahlen aufteilen – das hat man bisher nur ein einziges Mal mehr oder weniger versehentlich getan, als die Gesamtmarke noch bei 270 Millionen Abonnenten stand. Damals hieß es, dass 120 Millionen davon YouTube Premium-Abonnenten sind und die restlichen 150 Millionen bei Google One Speicherplatz und KI-Vorteile gebucht haben. Weil YouTube Premium seit einigen Quartalen schneller wächst als Google One, könnte sich das Verhältnis umgedreht haben oder jetzt ausgeglichen sein.









Google One – das Unverzichtbare Abo

Für alle Nutzer, die die Google-Dienste wie Drive, Fotos oder GMail etwas umfangreicher nutzen, ist ein Abo bei Google One irgendwann unausweichlich. Schon ab weniger als 2 Euro pro Monat lässt sich zusätzlicher Speicherplatz kaufen, schon für unter 10 Euro erhält man mehr als 2 Terabyte Speicherplatz, KI-Vorteile und ein erweitertes Gemini. Das hält alle bestehenden Nutzer auf der Plattform und sorgt gleichzeitig für einen Strom neuer Nutzer. Ich hatte hier im Blog erst kürzlich ausführlich dargelegt, warum Google One das mit Abstand beste Angebot ist:

» Darum ist Google One das beste Abo für Cloudspeicher und KI

YouTube Premium – das Medien-Powerpaket

YouTube Premium ist eigentlich eine Kombination aus zwei Abos: Zum einen ist es die Werbefreiheit auf der Videoplattform und zum anderen der werbefreie und unbegrenzte Zugang zu Musik bei YouTube Music. Viele Nutzer dürften durch den gestiegenen Werbedruck zu einem Premium-Abo gewechselt haben und das dazugehörige YouTube Music sorgt dafür, dass sie sogar noch ein Konkurrenz-Abo kündigen und Geld sparen können. Ein echtes Powerpaket, das preislich mit der Konkurrenz mithalten kann, aber sehr viel mehr bietet.

» Darum ist YouTube Premium das beste Abo im Medienbereich

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Ich denke, dass die beiden Abo-Plattformen auch in den nächsten Jahren rasant weiter wachsen werden. Google bietet starke Anreize zum Ausprobieren und sehr gute Leistungen, um die Nutzer dauerhaft zu halten. Für die gebotene Leistung sind die Preise moderat und es würde mich nicht wundern, wenn der Meilenstein von 400 Millionen Abonnenten noch in diesem Quartal geknackt wird.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.