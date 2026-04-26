Google One & YouTube Premium: Ein kombiniertes Abo ist überfällig – wird aber wohl nicht kommen (Meinung)

Google betreibt mit den beiden Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium zwei hocherfolgreiche Angebote, die viele Millionen Nutzer überzeugen und echte Mehrwerte bieten. Doch nach wie vor gibt es kein attraktives Paket, das beide Bereiche abdeckt. Bestehende Verbindungen, Aktionen und Testläufe lassen allerdings vermuten, dass sich das schon bald ändert. Oder etwa nicht?



Die digitale Welt ist voll von Abo-Angeboten, die den Nutzern Monat für Monat Geld aus den Taschen ziehen wollen – was bei immer mehr Menschen nicht ganz so gut ankommt. Schon die obligatorischen Streaming-Abos bringen viele Menschen zum Nachdenken und rechnen, aus sehr gutem Grund. Und dann gibt es Abos wie Google One und YouTube Premium, die für viele Nutzer nicht nur selbstverständlich sind, sondern ihr Geld ganz ohne Frage einfach wert sind.

Ich hatte hier im Blog in den letzten Wochen bereits ausführlich begründet warum Google One das beste Cloud-Abo und YouTube Premium das beste Streaming-Abo ist bzw. sind. Google hat mit diesen Angeboten so starke Pakete geschnürt, dass kaum ein Nutzer darüber nachdenken wird, sich von diesen zu verabschieden. Sie sind ihr Geld wert und zumindest aus meiner subjektiven Sicht sind es Angebote, bei denen ich dem investierten Geld nicht nachtrauere. Die Gegenleistung und Preisleistung passen einfach.

Google One + YouTube Premium = Jackpot

Wie schön wäre es, wenn es Google One und YouTube Premium nicht nur einzeln gäbe, sondern als ein Gesamtpaket? Ein Abo, das sowohl den Speicherplatz als auch die YouTube-Vorteile und den erweiterten Zugang zur Gemini-KI unter ein Dach bringt. Nur eine Abrechnung, ein monatliches oder jährliches Abo, aber viele Vorteile. Allein die Bezeichnung „Google One“ sollte Verpflichtung genug sein, so etwas anzubieten. Viele Nutzer dürften ein gemeinsames Paket mit entsprechenden Einsparungen sicherlich begrüßen.









Google experimentiert…

Seit dem vergangenen Jahr ist YouTube Premium ein kostenfreier Vorteil von Google AI Ultra. Das kostet allerdings 275 Euro pro Monat (!), aber die Verbindung ist dennoch geschaffen. Aktuell gibt es das YouTube Premium-Abo für Google One Premium zum halben Preis und auch in den quartalsweise vermeldeten Nutzerzahlen spricht das Unternehmen stets von beiden Plattformen als Einheit. Die Brücken sind also vorhanden, doch warum gibt es dann kein gemeinsames Abo in einer vernünftigen Preisklasse?

…dennoch wird es wohl nicht kommen

Ich hatte hier im Blog schon mehrfach über ein kombiniertes Abo philosophiert, doch ausgerechnet der Erfolg der Angebote dürfte dies wohl verhindern: Die Überschneidungen zwischen den Nutzergruppen sind vermutlich recht hoch, sodass Google mit einem kombinierten Paket eher Bestandsnutzer beglücken und Umsatz verlieren würde. Beide Plattformen sind extrem stark, sodass ein Werbeeffekt von einer auf die andere Plattform gar nicht so groß wäre.

Dazu kommt, dass beide Abos eigentlich schon eine Kombination für sich sind: Google One = Speicher + Gemini. YouTube Premium = werbefreies YouTube + YouTube Music. Eine Kombination der Kombinationen müsste daher vier Dienste unter ein Dach bringen und könnte dann auch intern problematisch werden. Rechnen wir dann noch mögliche Angebote rund um den Play Pass, die Play Points oder die weniger erfolgreichen Abos wie Nest und Fitbit mit herein, wird es kompliziert.

Mit den zahlreichen Google One-Paketen und dem noch recht jungen Zusatzangebot YouTube Premium Lite bietet man vermutlich genügend Anreize, um die Nutzer auch einzeln zu erreichen.

» Google One: YouTube Premium jetzt zum halben Preis! Neuer Vorteil für viele Speicherplatz-Abonnenten

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