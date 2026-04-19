Google One: Das passiert, wenn ihr euer Speicherplatz-Limit überschreitet oder das Abo kündigt

Google bietet allen Nutzern ein begrenztes Speicherplatzkontingent, das von den wichtigsten Diensten geteilt wird und sich mit einem Abo bei Google One erweitern lässt. Sicherlich haben sich viele Nutzer schon einmal gefragt, was passiert, wenn der verfügbare Speicherplatz zur Neige geht oder gar überschritten wird. Wir zeigen euch, welche Auswirkungen eine Überschreitung hat und wie lange Google dies toleriert.



Allen Google-Nutzern stehen von Beginn an 15 Gigabyte Speicherplatz kostenlos zur Verfügung, der von den drei Diensten GMail, Google Fotos und Google Drive beansprucht werden kann. Vielleicht wird schon bald Gemini ebenfalls Speicherplatz belegen, doch derzeit wird dieser nur von den drei Diensten und dessen verbundene Apps verwendet. Wir haben euch erst vor wenigen Wochen gezeigt, wie sich der Google-Speicherplatz mit den One-Abos erweitern lässt. Das ist mit wenigen Klicks erledigt.

Wer den Speicherplatz nicht erweitert und an die Grenzen des Kontingents stößt, wird von Google ab einem gewissen Limit (75 bis 80 Prozent) an vielen Stellen im Netzwerk gewarnt. Aber was passiert, wenn die Warnungen ignoriert werden und der Speicherplatz überzogen wird? Sei es durch ein weiteres Vollschaufeln der virtuellen Festplatte, durch eine Senkung der Abostufe oder gar der Kündigung des Abos.

Tatsächlich sind die Auswirkungen gar nicht so gravierend, wie man es im ersten Moment vermuten würde. Denn glücklicherweise löscht Google keine Dateien aus dem Konto. Würde man dies tun, was rein rechtlich meiner persönlichen Meinung nach eigentlich gedeckt wäre, würde es wohl viel unschöne Geschichten geben. Stattdessen zeigt man sich mehr oder weniger kulant und schaltet die Dienste in den Nur-Lesen-Modus.









Alle Dienste, die den Google-Speicherplatz benötigen, können nach Überschreitung der Speicherplatzgrenze nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden. Schauen wir uns einmal im Detail an, was das für die drei Dienste Google Fotos, Google Drive und GMail bedeutet:

Google Fotos

Sie können keine Fotos oder Videos mehr sichern. Wenn Sie weitere Fotos und Videos hinzufügen möchten, können Sie entweder Google-Speicherplatz freigeben oder Ihren Speicherplatz upgraden.

Es ist nicht mehr möglich, ein neues Foto oder Video hochzuladen. Das gilt von der Android-App über das Auto-Backup bis hin zum Upload über die Webversion. Aber auch funktionell seid ihr nach der Überschreitung eingeschränkt: Zwar ist es weiterhin möglich, Fotos und Videos zu bearbeiten, aber ihr könnte diese nach erfolgreicher Veränderung nicht mehr speichern. Der Zugriff auf alle hochgeladenen Medien erfolgt ohne Einschränkungen.

Google Drive

Sie können keine neuen Dateien synchronisieren oder hochladen. Außerdem findet keine Synchronisierung zwischen dem Google Drive-Ordner auf Ihrem Computer und „Meine Ablage“ mehr statt. Sie können keine Dateien mehr in den folgenden Tools erstellen: Google Docs, Google Tabellen, Google Präsentationen, Google Zeichnungen, Google Formulare und Jamboard.

Bis Sie Ihre Speicherplatzbelegung reduzieren, können Ihre Dateien von niemandem bearbeitet oder kopiert werden.

Google Drive lässt sich nach Überschreitung des Kontingents nicht mehr als echte Online-Festplatte nutzen. Es lassen sich alle in der Cloud befindlichen Dateien weiterhin abrufen, herunterladen und auch neu organisieren. Der Upload von neuen Dateien ist hingegen nicht möglich und auch die Bearbeitung von Dateien ist nur dann möglich, wenn der Gesamtspeicher mit dieser neuen Version nicht überschritten wird.

GMail

Sie können keine Nachrichten mehr senden oder empfangen. An Sie gesendete Nachrichten werden an den Absender zurückgeschickt.

GMail wechselt vollständig in den Nur-Lesen-Modus und ermöglicht weder den Versand noch den Empfang von neuen E-Mails. Dabei ist es unerheblich, wie groß diese E-Mail ist – zumindest dann, wenn der Speicher bereits überzogen ist. Der Abruf und die Organisation von E-Mails ist auch weiterhin möglich.









Google löscht keine Daten

Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, löscht Google keine Daten – ganz egal, wie weit der Speicherplatz überzogen wurde. Weil die Dienste aber nicht mehr sinnvoll nutzbar sind, dürften wohl viele Nutzer sehr schnell das Problem durch ein neues Abo oder eine selbstständige Löschung in den Griff bekommen wollen. Laut dem Google-Support scheint es übrigens keine Rolle zu spielen, wie lange diese Überziehung anhält. So lange ihr euch mindestens einmal alle zwei Jahre in das Konto einloggt, gilt dieses als aktiv und die Daten werden aufbewahrt.

Böse Buben könnten nun natürlich in Versuchung kommen, sich ein neues Konto anzulegen, für einen Monat ein 30 TB-Abo abzuschließen, dieses vollzuladen und anschließend das Abo wieder zu kündigen. Das Ergebnis wäre ein gigantisches Cloud-Backup ohne Kosten. Möchte man etwas ändern, schließt man erneut für einen Monat das Abo ab und lässt es anschließend wieder auslaufen. Ob das in der Praxis tatsächlich funktionieren würde, solltet ihr besser nicht ausprobieren – doch zumindest im Supportdokument steht nichts, das dagegen spricht.

Kurz gesagt: Wenn euch der Speicher vollläuft, ihr an die Grenze kommt oder versehentlich auf eine niedrigere Abostufe gewechselt seid, sind eure Daten dennoch sicher.

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