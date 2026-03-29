Google One: So könnt ihr den Speicherplatz erweitern – alle Pakete, Preise und Gemini-Vorteile im Überblick

Google bietet allen Nutzern einen begrenzten kostenlosen Speicherplatz, der von GMail, Drive und Fotos verwendet werden kann. Geht der Speicherplatz zur Neige, kann man entweder Daten löschen oder ein Speicherplatz-Abo bei Google One abschließen, das in mehreren Stufen zur Verfügung steht. Aus aktuellem Anlass listen wir euch in diesem Artikel alle verfügbaren Pakete und deren zusätzliche Vorteile auf.



Die Plattform Google One hat vor einigen Jahren die damalige Speicherplatzverwaltung der Google-Dienste abgelöst und den Nutzern damit nicht nur bessere Pakete, sondern auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Vorteilen gebracht. Das war offenbar ein großer Erfolg, denn mittlerweile kann Google One gemeinsam mit YouTube Premium auf 325 Millionen aktive Abonnenten blicke – Tendenz nach wie vor steigend.

Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, den Speicherplatz mit einem Abo zu erweitern. Grundsätzlich stehen jedem Nutzer 15 Gigabyte kostenlos zur Verfügung, die von den drei Diensten GMail, Google Fotos und Google Drive belegt werden können. Der Speicherplatz wird global betrachtet, sodass es vollkommen egal ist, welcher dieser Dienste wie viel Speicher belegt. Ist dieses kostenlose Kontingent verbraucht, lassen sich keine neuen Daten mehr in diesen drei Diensten speichern – das gilt im Fall von GMail übrigens auch für den Versand und den Empfang von E-Mails.

Mit einem Abo bei Google One lässt sich das Speicherplatz-Kontingent erweitern, wobei man mittlerweile recht viele Pakete bietet, die für viele Nutzer passend sein sollten. Zwar ist der Sprung zwischen dem ersten und dem zweiten Paket recht groß, doch das gibt schlussendlich auch die Sicherheit, nicht in wenigen Monaten schon wieder wechseln zu müssen. Schauen wir uns diese drei verfügbaren Pakete einmal an.









Die Pakete unterscheiden sich hauptsächlich durch den zusätzlich verfügbaren Speicherplatz, das ist damals wie heute das wichtigste Argument für die Auswahl eines Pakets. Zwar steigen mit der Größe des Pakets auch die Vorteile, doch die Unterschiede sind ab der vierten Stufe kaum noch erwähnenswert und somit auch nicht mehr wirklich relevant. Erst seit dem Start des Gemini-Abos, das nach wie vor ein Teil von Google One ist, sind die größeren Pakete in das Blickfeld gerutscht.

Das sind die verfügbaren Pakete

100 Gigabyte – 1,99 Euro

200 Gigabyte – 2,99 Euro

2 Terabyte – 9,99 Euro

2 Terabyte AI Premium – 21,99 Euro

5 Terabyte – 24,99 Euro

10 Terabyte – 49,99 Euro

20 Terabyte – 99,99 Euro

30 Terabyte – 149,99 Euro

30 Terabyte AI Ultra – 274,99 Euro

So wird der Speicherplatz berechnet

Wer den Google-Speicherplatz kauft, erhält diesen übrigens _nicht_ zusätzlich zu den 15 GB, sondern stattdessen. Das bedeutet, dass ihr bei Abschluss des 100 GB-Abos nicht 115 GB habt. Rein faktisch abonniert ihr also nur 85 GB. Bei größeren Terabyte-Paketen ist das zu vernachlässigen, doch beim kleinsten Paket solltet ihr das beachten.

Monatlich oder Jährlich?

Google bietet die Abos sowohl mit monatlicher als auch jährlicher Zahlung an, wobei letzte in etwa dem Preis von zehn Monaten entspricht. Ich hatte hier im Blog schon öfter geschrieben, dass Google One ein Abo für die Ewigkeit ist, daher sollte es ganz klar sein, zu welchem Paket ich sehr stark tendiere und auch seit jeher selbst nutze. Es dürfte wohl eher die Ausnahme sein, dass ihr nur wenige Monate zusätzlichen Speicherplatz möchtet und diesen später nicht mehr benötigt.

Speicherplatz mit der Familie teilen

Das große Highlight von Google One ist es, zumindest für mich persönlich, dass sich der Speicherplatz mit der Familiengruppe teilen lässt. Ebenso wie ein YouTube Premium-Abo wird das gebuchte Kontingent für alle Nutzer zur Verfügung gestellt, die sich in Family Link befinden. Der Speicherplatz wird zwischen allen Nutzern aufgeteilt, wobei grundsätzlich jedem das volle Kontingent zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass Nutzer A bei Bedarf 90 Prozent oder mehr belegen darf und für alle anderen Familienmitglieder nur die restlichen 10 Prozent bleiben.









Zusätzliche Vorteile

Neben dem Speicherplatz gibt es eine Reihe weiterer Vorteile, von denen entweder alle Nutzer oder zum Teil auch nur der Familien-Administrator profitieren. Bei den größeren Abos ist etwa Gemini AI Plus mit dabei, das den Funktionsumfang der KI vergrößert. Im Laufe der Zeit gab es außerdem viele weitere Vorteile, von denen allerdings viele schon eingestellt wurden. Damals gehörten dazu etwa der 24/7-Support, der Dark Web Report oder auch das Google VPN.

Übrig geblieben sind mittlerweile nur noch die folgenden Vorteile:

Bis zu 10 Prozent Rabatt im Google Store

Google Workspace Premium

Rabatt auf Hotelbuchungen

Mehr Google Fotos-Filter

Magischer Editor mit unbegrenzten Speicherungen

Speicherplatz mit der Familie teilen

Google Fotos, kostenloser schneller Versand

Premiumfunktionen für Videoanrufe

Erweiterte Terminplanung

Exklusive Geschenke, Rabatte und früher Zugang zu Produkten

Wie schon erwähnt, dreht sich alles um den Speicherplatz und Gemini. Ich denke, dass Google One mit diesen Vorteilen, dieser Preisgestaltung, dem Family-Sharing und den praktischen Google-Diensten eines der besten Angebote am Markt ist.

» Google Fotos, Drive und GMail: Wie verdient Google mit den kostenlosen und werbefreien Apps eigentlich Geld?

Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.