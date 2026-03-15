Google Fotos, Drive und GMail: Wie verdient Google mit den kostenlosen und werbefreien Apps eigentlich Geld?

Google hat ein großes Portfolio an Apps und Plattformen, die die Nutzer im digitalen Alltag begleiten und viele praktische Dienste zur Verfügung stellen – dazu gehören auch die Apps Google Fotos, Google Drive und GMail. Alle drei Apps bieten starke Leistungen und sind kostenlos verfügbar. Sicherlich haben sich viele Nutzer schon gefragt, wie Google mit diesen überhaupt Geld verdient.



Eines der großen Erfolgsgeheimnisse von Google lautet, dass man den Nutzern viele Dienste vollkommen kostenlos anbietet, für die sie vor dem Bestehen dieser Produkte bei der Konkurrenz bezahlen mussten. Man hat die Konkurrenz sowohl funktionell als auch in puncto Leistung überholt und verlangt von den Nutzern keine monetäre Gegenleistung. Doch wie kann das Unternehmen mit diesem Ansatz überhaupt Geld verdienen?

Sehr viele Nutzer dürften Apps wie Google Drive, Google Fotos und natürlich auch GMail verwenden, die beim Unternehmen gigantischen Speicherplatz und ebenso unvorstellbar hohen Traffic generieren. Dennoch werden sie kostenlos angeboten. Das galt von Beginn an und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das jemals ändern wird. In der Einzelbetrachtung sind das milliardenfach verwendete Verlustbringer, doch unter dem Strich verdient das Unternehmen bekanntlich prächtig.

1. Nutzerbindung

Google hat eine Reihe von Gelddruckmaschinen, wie etwa die Google-Suche. Diese erwirtschaften Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr und finanzieren das gesamte Ökosystem. Plattformen wie Drive, Fotos, GMail oder auch die weniger Ressourcen-intensiven Dienste vom Kalender bis zur Kontaktverwaltung, Tasks oder Keep dienen auch der Nutzerbindung. Man sorgt dafür, dass die Nutzer möglichst häufig im Google-Netzwerk unterwegs sind. Das schafft Kundenbindung, das schafft Vertrauen in die Marke und füttert das aufgebaute Nutzerprofil für gezielte Werbung.









2. Google Workspace

Während die genannten Plattformen vollkommen kostenlos angeboten werden, zu denen auch andere Produkte wie Docs, Sheets, Slides und viele mehr gehören, gibt es diese für Unternehmen auch in einer kostenpflichtigen Variante. Hunderttausende Unternehmen arbeiten mit Google Workspace, das wiederum von vielen Millionen Mitarbeitern täglich genutzt wird. Es ist die Business-Umgebung mit erhöhter Leistung, sehr viel Speicherplatz und (auf dem Papier) zuverlässigeren Apps.

Das Unternehmen profitiert davon, wenn die Nutzer sowohl privat als auch beruflich dieselben Apps verwenden. Das wiederum stärkt die Akzeptanz und verkauft noch mehr Workspace-Abos. Diese Bindung über alle Lebenslangen hinweg hat übrigens erst kürzlich bei den Gratis-Chromebooks für Schulen für viel Kritik gesorgt.

3. Google One-Abos

Die vielleicht wichtigste Monetarisierung dieser kostenlosen Apps ist Google One. Man stellt allen Nutzern bekanntlich 15 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz für GMail, Drive und Fotos bereit. Sind die Nutzer mit den Leistungen zufrieden, werden sie diese auch rege verwenden und dabei irgendwann an die Speicherplatzgrenze stoßen. Mit einem Speicherplatz-Abo bei Google One können sich die Nutzer mehr Platz verschaffen und die Grenzen erhöhen.

Ich hatte hier im Blog schon vor längerer Zeit über das lebenslange Google One-Abo berichtet und für viele Nutzer dürfe das wohl zutreffen. Mehr Nutzung erfordert mehr Speicherplatz. Mehr Speicherplatz führt zu mehr Nutzung. Gleichzeitig ist es den Nutzern kaum möglich, auf dieses Abo zu verzichten. Das schafft einen Kreislauf, bei dem Google als Gewinner herausgeht. Man könnte sagen, dass die Dienste hauptsächlich dafür betrieben werden, Google One-Abos zu verkaufen. Und mit Über 330 Millionen Google One- und YouTube Premium-Abos tun sie dies sehr erfolgreich.

Das Google One-Abo wiederum stärkt Punkt 1, nämlich die Nutzerbindung. Die im Hintergrund aufgebaute Verbindung zwischen Fotos, Drive und GMail ist fast schon kongenial. Wer mehr Speicherplatz für E-Mails benötigt und dafür bezahlt, wird aufgrund des gebuchten Speicherplatzes vielleicht auch Drive und Fotos nutzen. In allen anderen Richtungen und Kombinationen gilt dies ebenso.









4. Darum sind die Apps werbefrei

Bei Milliarden Nutzern könnte Google selbst mit sehr dezenter Werbung sehr viel Geld verdienen. Doch das tut man aus mehreren Gründen nicht: Google-Werbung ist normalerweise nur rund um öffentlich zugängliche Informationen positioniert, sodass sie auch thematisch angepasst werden kann. Würde man thematisch passende Werbung in den privaten Dokumenten und Fotos schalten, würde das einen falschen Eindruck erwecken und könnte der Nutzung der App schaden.

Der größte Unterschied ist es, dass die Nutzer in Drive, Fotos und GMail für ganz bestimmte Aufgaben unterwegs sind. Sie möchten nicht abgelenkt werden, sondern Dinge erledigen. Ganz anders bei der Websuche oder im Web, wo man sich gerne auch mal treiben lässt oder ganz gezielt nach Produkten und Angeboten sucht. Gleichzeitig wären wohl auch weniger Nutzer bereit, für diese Apps zu bezahlen, wenn sie zusätzlich Werbung enthalten. Das dürfte aber tatsächlich nur das geringste Argument gegen Werbung zu sein.

5. Gemini als vierte App?

Google Drive, Google Fotos und GMail bilden nicht nur aufgrund der Speicherplatz-Teilung seit vielen Jahren diese Einheit. Schon heute könnte man Gemini als vierte App in diesem Bunde zählen, denn auch diese App bietet Standardlösungen, ist (noch) werbefrei und in der Grundversion vollkommen kostenlos verfügbar. Bislang bietet Gemini kostenlos endlosen Speicherplatz für die von den Nutzern generierten Inhalte, aber das könnte sich zukünftig ändern. Was sich vermutlich nicht ändern wird, ist die Werbefreiheit von Gemini, für die ich hier im Blog erst vor wenigen Wochen argumentiert hatte.

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