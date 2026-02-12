GMail: Neue Funktion für alle Android-Nutzer wird ausgerollt – Labels erstellen, bearbeiten und löschen

Sehr viele Nutzer dürften GMail nicht nur im Desktopbrowser verwenden, sondern auch am Smartphone – sowohl für den Empfang als auch die Verwaltung von E-Mails. Letztes ist aufgrund einiger fehlender Funktionen nicht ganz so komfortabel, doch jetzt legt man mit einem wichtigen Feature nach, das schmerzlich vermisst worden ist: Das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Labels.



Gute Nachrichten für alle Nutzer, die ihre E-Mails mit GMail am Smartphone nicht nur empfangen und schreiben, sondern auch verwalten möchte. GMail bot bisher zwar schon die Möglichkeit, einzelne E-Mails mit einem Label zu versehen und auch entsprechend zu archivieren, doch an der Verwaltung von Labels ist es bislang gescheitert. Das ändert sich jetzt mit dem jüngsten serverseitigen Update.

Jetzt haben alle Nutzer die Möglichkeit, innerhalb der GMail-App ein neues Label zu erstellen. Dafür gibt es einen neuen Eintrag in der Seitenleiste, der in den ersten Wochen mit einem NEU-Badge versehen ist, damit diese Funktion nicht verpasst wird. Anschließend lässt sich der Titel eines Labels eingeben, das dann verwendet werden kann. Allerdings lassen sich nur Namen festlegen, während das Auswählen einer Farbe weiterhin nicht möglich ist. Warum man das nicht auch gleich integrieren konnte, bleibt das Geheimnis der Entwickler.

Ein Label lässt sich aber nicht nur Erstellen, sondern ihr könnt auch die bereits vorhandenen Label bearbeiten oder löschen. Dazu gibt es in den Einstellungen einen neuen Bereich für diese Label. Auch dafür musste man sich bisher an den Rechner bemühen und die Browser-App verwenden.

Sicherlich wird diese Funktion nicht ganz so häufig benötigt, sodass einigen Nutzern vielleicht gar nicht bewusst war, dass das bisher nicht möglich ist (ich gebe zu, dass ich dazugehöre). Dennoch darf man sich freuen, dass das jetzt endlich möglich ist und die Smartphone-App somit etwas weiter auf die Höhe der Browserversion gebracht wird.

