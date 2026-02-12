Pixel 10a: Googles neues Budget-Smartphone zeigt sich in allen Farben – das sind die vier Varianten (Galerie)

In weniger als einer Woche wird Google das Pixel 10a vorstellen, das als Budget-Ableger der zehnten Pixel-Generation schon jetzt für großes Interesse sorgt. Mit diesem Smartphone wird man auch eine neue Farbe in die Pixel-Serie einführen, die es bisher nur im Nest-Portfolio gegeben hat. Ein neuer Leak zeigt uns alle vier in Kürze erhältlichen Farbvarianten des Pixel 10a.



Das Google Pixel 10a steht vor der Tür, mit dem die zehnte Generation der Pixel-Smartphones beschlossen werden und gleichzeitig ein Nachfolger des erfolgreichen Pixel 9a starten soll. Wir haben euch hier im Blog bereits alle Informationen zum Smartphone geliefert, das längst in vollem Umfang von allen Specs bis zum Verkaufspreis bekannt ist. Auch über die Farbgebung gab es bereits Informationen.

Jetzt zeigen sich erstmals alle vier geplanten Farben in voller Pracht, voller Größe und ohne störendes Wasserzeichen. Google wird das Pixel 10a in den Farben Obsidian (schwarz), Lavender (hellblau), Fog (beige) sowie in der ganz neuen Farbe Berry auf den Markt bringen. In obiger Grafik sowie in der unten eingebundenen Auflistung seht ihr die Smartphone-Farben in dieser Reihenfolge. Ich denke, damit deckt man den Geschmack der meisten Nutzer ab und dürfte dafür sorgen, dass alle Zielgruppen eine passende Farbe finden.

Vor allem Berry sorgt schon vorab für sehr positive Reaktionen – sowohl beim Pixel 10a als auch bei derselben geplanten Farbgebung der neuen Pixel Buds 2a. Bisher war diese Farbe nur von der Nest Cam bekannt und dürfte sich dort bewährt haben. Interessant wird es sein, ob man diese Farbe auch beim Pixel 11 sehen wird, ich würde zunächst aber nicht davon ausgehen, weil man bei Google gerne auf Abwechslung setzt.









