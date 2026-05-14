Google Play Store Aktion: Diese 49 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Donnerstag gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über Googles neues Betriebssystem Aluminium OS, zeigen euch die Googlebooks und die Googlebook Gemini Intelligence. Verpasst auch nicht unseren Android Flash mit allen Ankündigungen.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 12.05.2026

Android Flash: Google stellt sich völlig neu auf – alle wichtigen Ankündigungen vom Android Show-Event

Apps
Was kann ich ausgeben? Premium
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Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Farbkreis
Farbkreis
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Farbkreis
Entwickler: Roman Sevastianov
Preis: Kostenlos
Offline Password Manager
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Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
SPL - Smarter Player Pro
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SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: Kostenlos
EVP Phone Spirit Box
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EVP Phone Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Clear Wave - Water Eject Pro
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Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
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80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
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90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Video Speed Editor
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Video Speed Editor
Entwickler: SwiperyLab
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Watch Faces
Gradient Watch Face
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Gradient Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Gold Watch Face
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Gold Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
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Velocity Watch Face
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Velocity Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
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Mechanic Watch Face
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Mechanic Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Terminal Watch face
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Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Nomad Watch Face
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Nomad Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Alpine Watch Face
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Alpine Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Apex SE Watch Face
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Apex SE Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Junge Farben: Zifferblatt
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Junge Farben: Zifferblatt
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos

Googlebook: Das ist Googles neues Betriebssystem für den Desktop – Gemini Intelligence im Zentrum (Videos)

Googlebook: Das sind die neuen Google-Laptops für den Android-Desktop und Gemini Intelligence (Galerie)




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Spiele
Square Doodle
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Square Doodle
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
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Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Balloons Pop PRO
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Balloons Pop PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
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Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
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Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Cube cube
Cube cube
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Cube cube
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
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Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
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Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
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Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
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[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
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Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
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König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
PicPu - Dog Picture Puzzle
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PicPu - Dog Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Re:Bounding - Bubble Breaker
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Re:Bounding - Bubble Breaker
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

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Icon Packs
Lineblack - Red icon Pack
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Lineblack - Red icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Karaz Red - Icon Pack
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Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Circle Clear Icon Pack
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Circle Clear Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
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You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
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Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Mikan Orange - Icon Pack
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Mikan Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Ichigo Red - Icon Pack
Ichigo Red - Icon Pack
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Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

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Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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