Smart Home: Google bringt neues Smart Display und neuen Smart Speaker – Smart Home-Neustart kommt

Google dürfte schon in wenigen Tagen den neuen Google Home Speaker auf den Markt bringen, den man vor gut einem halben Jahr vorgestellt hat und somit längst überfällig ist. Jetzt geht aus einem Teardown hervor, dass das Gerät von einem neuen Google Home Display begleitet werden wird, das die ebenfalls längst überfällige Nachfolge des Nest Hub antreten soll.



Nachdem sich Google vor wenigen Tagen mit Fitbit neu aufgestellt hat, dürfte es in der nächsten Woche rund um das Smart Home weitergehen: In den letzten Monaten gab es viele große funktionelle Updates für die Home-App und jetzt steht neue Hardware auf dem Plan, die alle diese Möglichkeiten auf moderner Hardware in die Smart Homes bringen soll. Wie es aussieht, wird es mehr als nur ein Gerät geben.

Wir haben euch hier im Blog natürlich schon vor Monaten über den Google Home Speaker informiert, der erstmals im August 2025 (!) angekündigt wurde und im Frühjahr 2026 – also in Kürze – endlich auf den Markt kommen soll. Seit damals hat man das Gerät nicht mehr erwähnt, aber der Start ist natürlich überfällig. Jetzt taucht der Smart Speaker in einem Teardown der aktuellen Google Home-App und kommt tatsächlich in Begleitung.

Ich hatte hier im Blog schon in den letzten Wochen spekuliert, dass Google die Wartezeit so lange gezogen hat, weil man dem Smart Speaker auch ein Smart Display zur Seite stellen will – und genauso scheint es zu sein. Der Leak zeigt ein neues Smart Display aus dem Hause Google, das die Nachfolge des betagten Nest Hub antreten soll.









Google Home Display kommt

Im Teardown ist die Rede von einem Google Home Display. Das ist leider schon die einzige Information, die wir über das neue Gerät haben, aber sie reicht aus, um zu wissen, worum es sich dabei handelt. Die Bezeichnung ist eindeutig und es zeigt sich, dass man auch hier eine Marke der Hardware-Tochter fallen lässt. Ähnlich wie der Abwertung von Fitbit, wird auch die Bezeichnung „Nest“ weitestgehend aus dem Smart Home verschwinden.

Man mag es kaum glauben, aber das letzte Smart Display aus dem Hause Google liegt schon ganze fünf Jahre zurück und ist somit bereits für einen Nachfolger. Auch wenn Google damals nicht von einem Smart Display gesprochen hat, war es ganz klar, dass man die starke Gemini-KI nicht auf den Audiobereich beschränken wird. In den nächsten Tagen dürfte es weitere Leaks geben und wir rechnen mit einer Ankündigung zur Google I/O am 19. Mai.

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