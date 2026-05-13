Android: Gemini Intelligence erstellt KI-generierte Homescreen-Widgets – Google sägt an den Apps (Video)

Google hat große Pläne mit dem Betriebssystem Android, die man gestern mit der Ankündigung von Gemini Intelligence erstmals etwas detaillierter beschrieben hat. Zu den kommenden Neuerungen gehört es, dass die Nutzer per KI generative Widgets für den Homescreen erstellen können, die die gewünschten Informationen und Funktionen bieten. Der Anfang vom Ende der Android-Apps.



Google hat uns gestern Abend mit der Ankündigung von Gemini Intelligence in Android einen umfangreichen Einblick darin gegeben, wie sich das Betriebssystem noch im Laufe dieses Jahres in ein KI-System wandeln soll. Man spricht ganz offen davon, dass Gemini die Kontrolle übernehmen und die reine Android-Erfahrung etwas stärker in den Hintergrund rücken soll. Das gilt auch auf App-Ebene, wie man jetzt erklärt hat.

Man arbeitet an generativen Benutzeroberflächen, die schon sehr bald das Potenzial entwickeln sollen, die klassischen Android-Apps abzulösen. Ich hatte das hier im Blog in den letzten Wochen bereits mehrfach prognostiziert und jetzt hat Google das auch recht unverblümt während des Show-Events und im Blogpost angekündigt. Man beginnt zunächst mit den Homescreen-Widgets, die seit jeher als Mini-Apps gelten.

Mit Gemini Intelligence machen wir den ersten Schritt in Richtung generativer Benutzeroberflächen mit einem Markenzeichen von Android: Widgets. Mit „Eigenes Widget erstellen” gibt es noch mehr Möglichkeiten, euer Gerät wirklich zu eurem eigenen zu machen.

Die Nutzer erhalten mit der kommenden Funktion „Eigenes Widget erstellen“ die Möglichkeit, individuelle Widgets zu erstellen, die genau die Informationen und Funktionen liefern, die für sie relevant sind.









Android-Nutzer können eigene Widgets erstellen

Ein eigenes Widget lässt sich sehr leicht mit natürlicher Sprache erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse oder spezielle Schnittstellen existierender Apps notwendig wären. Möchtet ihr beispielsweise Mahlzeiten vorkochen, dann sagt einfach „Schlage jede Woceh drei proteinreiche Rezepte vor“ und die Gemini-KI wird ein entsprechendes Widget erstellen, das sich auf dem Homescreen platzieren lässt. Wie üblich wird sich auch die Größe und damit der Detailgrad anpassen lassen.

Als weiteres Beispiel nennt man, dass Fahrradfahrer sich ein Widget erstellen könnten, das sich bei der Wetterprognose nur auf Regen und Windgeschwindigkeit konzentriert, während alle anderen Informationen unter den Tisch fallen. Diese intelligenten Funktionen werden von Gemini unterstützt, um den Nutzern genau die Oberflächen und Informationen zu liefern, die für sie relevant sind. Und ganz nebenbei ersetzt man nicht nur die Android-Apps durch neue KI-Inhalte, sondern durch Google-Schnittstellen.

Die neue Funktion soll sowohl auf Smartphones als auch unter WearOS starten. Einen konkreten Zeitplan hat man noch nicht genannt.

» Android: Wandel zum KI-System – Gemini Intelligence bringt KI-Agenten, Automatisierung und mehr (Galerie)

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[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.