Aluminium OS: Umfangreicher Leak zeigt Googles neues Desktop-Betriebssystem im Hands-on (Video)

In gut einer Stunde lädt Google zum Android Show Event, das mutmaßlich neben vielen Android-basierten Ankündigungen auch mindestens ein neues Betriebssystem hervorbringen wird. Wir haben hier im Blog schon seit Wochen über das neue Google Aluminium OS berichtet und jetzt gibt es einen Last-Minute-Leak, der das Betriebssystem im mehrminütigen Hands-on zeigt.



Google wird heute Abend vermutlich das neue Desktop-Betriebssystem Aluminium OS vorstellen, über das wir hier im Blog bereits umfangreich informiert haben. Die allermeisten Informationen basierten bisher auf einem offiziellen Joblisting von Google sowie einem kurzen Fehlerbericht des Chrome-Teams. Dem konnten wir nur entnehmen, dass es sich um ein Desktop-Betriebssystem auf Basis von Android handelt, das eine tief integrierte KI mitbringen soll. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Jetzt ist ein Hands-on Video mit einer Länge von ganzen 16 Minuten geleakt worden, das uns das neue Betriebssystem zeigen soll. Wenig überraschend orientiert es sich stark an den typische Desktop-Gepflogenheiten und positioniert sich irgendwo zwischen Desktop-Android, ChromeOS, Windows und Mac. Im Video wird sowohl der Start als auch die Nutzung des Betriebssystems gezeigt. Dass es dieses Video gibt, lässt vermuten, dass Google noch heute Abend eine erste Testversion veröffentlichen wird.

Eine gute Stunde vor dem Event müssen wir nicht mehr viel spekulieren oder auf weitere Leaks warten, sondern können eher gespannt nach vorn auf die Zukunft von Android blicken, die uns Google heute Abend zeigen will. Nehmt obiges Video einfach zur Überbrückung der Wartezeit. Lest doch auch im folgenden verlinkten Artikel, welche Ankündigungen wir heute Abend noch erwarten. Spoiler: Aluminium OS ist nicht das einzige neue Desktop-Produkt und auch nicht das einzige KI-Produkt aus dem Android-Kosmos.

» Android: Wandel zum KI-System, Start auf dem Desktop, Android XR und Aluminium OS – sehr viel Neues kommt

» Android Show Livestream: Hier könnt ihr die Zukunft von Android mit allen Ankündigungen Live verfolgen (Video)

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.