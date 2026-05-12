Android 17: Googles neues Betriebssystem startet heute – alle Infos vor dem erwarteten Pixel-Rollout (FAQ)

Heute gibt es vermutlich gute Nachrichten für alle Besitzer eines Pixel-Smartphones, denn aller Voraussicht nach wird in wenigen Stunden die finale Version von Android 17 veröffentlicht. Googles neues Betriebssystem hat die Preview-Phase durchlaufen, ist intern längst zwei Schritte weiter und dürfte heute Abend als finale Version veröffentlicht werden. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alles Wichtige.



Google hat den Android-Zyklus in den letzten Jahren schrittweise vorgezogen: Während wir vor noch gar nicht all zu langer Zeit rund um die Google I/O im Mai die erste Android-Beta der jeweils kommenden Generation erhielten, steht jetzt schon der finale Release an. In diesem Jahr wurde der Zyklus aber nicht nur vorgezogen, sondern auch noch massiv verkürzt. Die erste Android 17 Beta erschien Mitte Februar, die vierte und letzte Ende April. In gerade einmal etwas mehr als zwei Monaten hat man die gesamte Beta-Phase untergebracht – Rekord.

Wann kommt Android 17?

Nach der Veröffentlichung der vierten Beta im April hatte Google bereits verkündet, dass es die letzte vor dem Release sein wird. Auch ein finaler Release im Mai wurde bereits im Februar in Aussicht gestellt. Mit der heute Abend ab 19:00 Uhr stattfindenden Android Show mit vielen großen Ankündigungen ist zu erwarten, dass der Release der finalen Version ebenfalls heute Abend oder vielleicht schon im Laufe des Nachmittags erfolgen wird.

Eine Verschiebung ist natürlich jederzeit möglich, würde aber das gesamte Event und die ohnehin bereits erfolgte Verzögerung um eine Woche nach dem monatlichen Update ad absurdum führen.

Welche Smartphones erhalten Android 17?

Google wird Android 17 zeitnah nach der Veröffentlichung für die Pixel-Smartphones freigeben. Dank der langen Update-Garantie kann man mittlerweile davon sprechen, dass alle aktuellen Pixel-Smartphones das Update erhalten werden – angefangen bei den Pixel 6-Geräten aus dem Jahr 2021. Alle Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation erhalten das Update, das gilt auch für die a-Reihe, für die Foldables und auch für das Pixel Tablet. Andere Hersteller haben sich bisher nicht zuverlässig geäußert.

» Mehr Infos: Diese Pixel-Smartphones erhalten das Update auf Android 17









Wichtige Infos zum Update

Google wird das Update wie gewohnt per OTA auf die Pixel-Smartphones bringen. Das bedeutet, dass alle Nutzer den Hinweis auf das verfügbare Update erhalten, das sie auf Knopfdruck anstoßen können. Wichtig für alle Nutzer, die zuvor schon im Beta-Kanal von Android 17 gewesen sind, ist es zu beachten, dass es sich tatsächlich um die Android 17 Beta handelt. Derzeit wird nämlich auch die Android 17 QPR1 Beta 2 angeboten. Nehmt ihr dieses Update an, könnt ihr nicht ohne Datenverlust auf das finale Android 17 wechseln.

Solltet ihr bereits in die Android 17 QPR1 Beta eingestiegen sein, könnt ihr den für heute Abend erwarteten finalen Release nicht ohne Datenverlust erhalten. Euer nächster Ausstiegspunkt dürfte erst im August oder September zum finalen Release von Android 17 QPR1 sein.

Die wichtigsten Neuerungen in Android 17

Wir haben euch erst am Wochenende alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengefasst, die auf den Erkenntnissen der ersten vier Betas basieren. Gut möglich, dass noch weitere Neuerungen dazukommen, die bisher unentdeckt geblieben sind oder heute Abend in Form großer Überraschungen angekündigt werden. Denn wir erwarten rund um die Android Show wirklich Großes – wie ihr dem folgenden Artikel entnehmen könnt.

» Android: Wandel zum KI-System, Start auf dem Desktop, Android XR und Aluminium OS – sehr viel Neues kommt

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.