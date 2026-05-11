Fitbit Air Aktion: Googles neuer Fitnesstracker jetzt mit 31 Prozent Rabatt + Gratis-Armband & Drei-Monate-Abo

Google hat vor wenigen Tagen den neuen Fitnesstracker Google Fitbit Air vorgestellt, der das Fitnesstracking auf eine ganz neue Stufe heben und mit vielen KI-basierten Coaching-Funktionen glänzen soll. In gut zwei Wochen wird das Gerät auf den Markt kommen, doch jetzt könnt ihr den Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen und erhaltet dazu ein Sport-Armband gratis sowie drei Monate Google Health Premium kostenlos.



Google will sich im Bereich der Fitness, Vitalität und Gesundheit noch einmal ganz neu aufstellen und hat den großen Neustart von Fitbit und Google Health eingeleitet, den wir euch im verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt haben. Dieser bringt die neue App zur Datenauswertung hervor, ein starkes neue KI-Abo für das Coaching in vielen Bereichen und in Hardware-Form natürlich den neuen Fitnesstracker, der sich durch ein sehr schlankes und schickes Design auszeichnet.

Der neue Fitnesstracker Google Fitbit Air zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass er sehr unauffällig ist, denn dieser kommt ohne Display aus – aber das ist auch gar nicht notwendig. Das Gadget erkennt eure Schritte automatisch, eure sportlichen Aktivitäten, misst alle zwei Sekunden euren Puls, warnt vor Herzrhythmus-Störungen, erkennen den Sauerstoffgehalt im Blut, trackt euren Schlaf und noch einiges mehr. Auch ein Zyklustracking ist mit an Bord. Außerdem kann es mit einer Benachrichtigungs-LED und Vibrationsalarm aufwarten.

Google hat große Pläne mit dem Gerät und den rundherum aufgebauten Diensten, die Fitness-Freaks und körperbewusste Menschen interessieren könnten. Wer von Beginn an dabei sein möchte, kann jetzt die starke Fitbit Air Vorbesteller-Aktion nutzen, die nur noch für wenige Tage gilt.

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Fitbit Air jetzt vorbestellen und sparen

Jetzt könnt ihr den Fitnesstracker Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen. Dazu erhaltet ihr den Tracker selbst inklusive dem gewebten Armband und das Gerät zum Aufladen. Im Rahmen der Aktione bekommt ihr das Sport-Armband gratis und außerdem noch zum Kennenlernen drei Monate Google Health Premium gratis, sodass ihr alle gesammelten Daten sehr umfangreich auswerten und euch mit dem Google Health Coach wieder in die Spur bringen lassen könnt.

Der Fitnesstracker kann nicht nur viele Daten sammeln, sondern ist auch praktisch im Alltag: Das dezente Design sieht schick aus, das dünne Band stört nicht. Der Tracker hat eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und schon nach fünf Minuten Aufladen könnt ihr ihn einen weiteren Tag verwenden. Der Fitbit Air Tracker kann im Schlaf und natürlich auch bei feuchten Workouts getragen werden, denn er ist auch wasserdicht.

Was der neue Fitbit-Tracker so alles leisten kann und welche Stärken die neue Plattform Google Health mit Gemini-KI und Google Health Coach bietet, haben wir euch bereits ausführlich in diesem Artikel zum großen Fitbit-Google Health-Neustart zusammengefasst.

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