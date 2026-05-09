Google Health, Fitbit und Gemini: Googles Neustart rund um Fitness, Gesundheit und Tracking (Galerie)

Recht überraschend hat Google am Donnerstag den großen Fitness-Neustart rund um Fitbit und Google Health angekündigt, den wir eigentlich erst für Mitte des Monats erwartet hätten. Neben dem brandneuen Fitnesstracker ohne Display gibt es auch eine völlig neue App, eine tiefe Gemini-Integration, ein neues Abo sowie den Abschied von zwei Apps. Hier findet ihr alle Ankündigungen in der Übersicht.



Wir hatten schon lange erwartet, dass sich Google im Bereich der Fitness und Gesundheit völlig neu aufstellt, doch der Zeitpunkt der Ankündigungen hat überrascht. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen ein mögliches Aus von Fitbit in den Raum geworfen und tatsächlich hat man in dieser Woche die Marke endgültig aus der Fitness-Welt verbannt – zumindest in puncto Software und Abos. Bestehen bleibt es lediglich im Hardware-Bereich, aber auch dort nur mit Google-Zusatz.

Google ist schon seit sehr vielen Jahren in den Bereichen der Fitness und Gesundheit aktiv, hatte diese aber nie wirklich in das Kerngeschäft eingebunden – trotz Übernahme von Fitbit, trotz Pixel Watch oder den ehemals recht populären Fitness-Apps. Das dürfte sich mit diesem Neustart ändern, denn Gemini führt viele Produktbereiche und Informationsquellen zusammen, die sich bisher nur schwer verwenden und monetarisieren ließen.

Der jetzt angekündigte Neustart ist lediglich der erste Schritt, das wird schon dadurch deutlich, dass die App ausgebaut werden soll, das Abo ausgebaut werden soll und auch nur ein einziges neues Produkt auf dem Markt startet. Vermutlich wirft man jetzt erst einmal die Angel aus, baut die Strukturen auf, um dann sehr bald vor allem im Bereich der Vitalität und Gesundheit – die eine größere Rolle spielen als Sport und Fitness – umfangreich anzugreifen. Hier findet ihr alle Ankündigungen der letzten Tage in der Übersicht:

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Fitbit Air Fitnesstracker

Um den Fitness- und Vitalitäts-Neustart anzuschieben, hat Google am Donnerstag den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorgestellt, der sich durch eine Besonderheit auszeichnet: Das Gerät kommt vollständig ohne Display aus und ist auf den ersten Blick nur ein dezent schmuckes Armband. Auf der Rückseite befindet sich, kaum sichtbar, die Hardware für das Tracking einiger Vitalwerte. Vom Schrittzähler über die Pulsmessung bis zur Sauerstoffsättigung und sicherlich noch einiges mehr.

Der neue Fitnesstracker soll die Marke Fitbit wieder voranbringen und durch den Verzicht auf eine Oberfläche wohl zunächst eigenständig und mehr oder weniger unabhängig aufstellen. Zur Auswertung der Daten wird ein per Bluetooth angebundenes Smartphone benötigt, auf dem die neue Google Health-App läuft. Siehe nächster Punkt. Jetzt könnt ihr übrigens den neuen Fitnesstracker Fitbit Air mit bis zu 30 Prozent Rabatt und Gratis-Armband bei Amazon vorbestellen, das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen.

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Google Health

Zum Neustart gehört die neue App Google Health, die die bisher genutzte Fitbit-App ersetzen wird. Die App wurde von Grund auf neu konzipiert und soll die zentrale Anlaufstelle für die Auswertung aller Daten von Fitness über Gesundheit bis Vitalität, Schlaftracking und auch Zyklustracking sein. Angebunden werden kann nicht nur Fitbit Air, sondern auch weitere Fitbit-Produkte und mutmaßlich viele weitere externe Fitnesstracker.

Die App wird in wenigen Tagen starten und Fitbit-Nutzern automatisiert als Update angeboten. Das Herzstück der App ist der neue Google Health Coach – siehe nächster Punkt.

» Das ist die neue Google Health App









Google Health Coach

Im vergangenen Jahr noch als „Fitbit Health Coach“ gestartet, soll der Google Health Coach weit über die Auswertung von Fitnessdaten hinausgehen. Während die Google Health-App die gesammelten Daten in roher und schick aufbereiteter Form darstellt, soll der Coach tiefere Analysen erstellen. Dieser setzt realistische Ziele, erstellt Trainingspläne, adaptiert diese bei Bedarf, kann den Nutzer antreiben, aber auch bremsen.

Der Health Coach ist so etwas wie ein Personal Trainer auf dem Smartphone und später vielleicht auch am Handgelenk. Dahinter versteckt sich wenig überraschend die Gemini-KI, die für all die Datenströme und deren Auswertung verantwortlich ist. Die Grundfunktionen zum Abruf der Daten lassen sich von allen Nutzern kostenlos verwenden, während es für die meisten Analysen ein Abo bei Google Health Premium benötigt – siehe nächster Punkt.

» Das ist der neue Google Health Coach

Google Health Premium

Mit dem neuen Abo Google Health Premium, das das bisher verfügbare Fitbit Premium zu gleichen Konditionen ersetzt, sollen die Nutzer ein umfangreicheres Tracking und Coaching erhalten. Zu den konkreten Vorteilen gehört der Zugang zur Gemini-KI und die Fragen an den Health Coach, die personalisierten Fitnesspläne oder auch die detailierten Schlafdaten. Außerdem werden proaktiv Statistiken aufgestellt, um den Nutzer zu motivieren oder auch eine Workout-Mediathek geboten, die den Nutzer ebenfalls etwas mehr Mut zum Training machen soll.

» Alle Infos zum neuen Google Health Premium-Abo









Google Fit wird eingestellt

Im Zuge des Neustarts von Google Health und dem Fitbit-Armband wird nicht nur die Fitbit-App eingestellt bzw. durch eine neue App ersetzt, sondern auch eine weitere Google-App muss dran glauben. Die seit über einem Jahrzehnt angebotene und bei vielen Nutzern sehr populäre App Google Fit wird eingestellt. Für die Nutzer soll es einen Übergang zur neuen Google Health-App geben, der auch einen Datenimport umfasst.

» Alle Infos zur Einstellung von Google Fit

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Ich denke, dass der Neustart von Google Health rund um den Bereich der Fitness und des Vitaltrackings nur der Anfang ist. Nicht umsonst nennt sich die Platttform „Health“, statt irgendeiner anderen Metapher rund um Fitness, Sport oder Training. Schon jetzt ist bekannt, dass Google zukünftig auch Schnittstellen für Ärzte schaffen will, so viele Vitaldaten wie nur möglich sammeln will, die Anbindung an eine Online-Apotheke plant und sicherlich noch sehr viel mehr. Wir dürfen gespannt sein, was da so alles kommt.

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