Google Play Store Aktion: Diese 68 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store heute viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Google Maps Verkehrsdaten und zeigen euch die Neuerungen in Android 17. Verpasst auch nicht alle Infos in unserem Android Update, im Gemini Update und im Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 09.05.2026

Google Maps: Wie voll sind die Straßen? So könnt ihr jetzt detaillierte Verkehrsdaten ohne Navigation abrufen

Apps
SPL - Smarter Player Pro
SPL - Smarter Player Pro
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SPL - Smarter Player Pro
Entwickler: BRILIC MEDIA
Preis: 5,49 €
Clear Wave - Water Eject Pro
Clear Wave - Water Eject Pro
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Clear Wave - Water Eject Pro
Entwickler: Appchi
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
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90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
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80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
EVP Phone Spirit Box
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EVP Phone Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
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Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Video Speed Editor
Video Speed Editor
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Video Speed Editor
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
AppLock PRO (Sicher & Privat)
AppLock PRO (Sicher & Privat)
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AppLock PRO (Sicher & Privat)
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Film Photography Viewfinder
Film Photography Viewfinder
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Film Photography Viewfinder
Entwickler: Jonas Mattsson
Preis: Kostenlos
Simple App Locker
Simple App Locker
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Simple App Locker
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Shortcut Maker - App Shortcuts
Shortcut Maker - App Shortcuts
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Shortcut Maker - App Shortcuts
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Shortcuts widget - Apps Folder
Shortcuts widget - Apps Folder
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Shortcuts widget - Apps Folder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Countdown Widget - Time Until
Countdown Widget - Time Until
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Countdown Widget - Time Until
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Limit app usage - screen time
Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Resizer
Image Resizer
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Image Resizer
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Alpine Watch Face
Alpine Watch Face
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Alpine Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: 0,99 €
Apex SE Watch Face
Apex SE Watch Face
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Apex SE Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Junge Farben: Zifferblatt
Junge Farben: Zifferblatt
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Junge Farben: Zifferblatt
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
Minimal Watch Face 3
Minimal Watch Face 3
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Minimal Watch Face 3
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Minimal Watch Face 2
Minimal Watch Face 2
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Minimal Watch Face 2
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos

Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt – alle wichtigen Neuerungen im Überblick (Galerie)

Pixel Update: Das ist der Pixel Glow-Effekt, neue Leaks zum Pixel 11, Pixel Launcher, Tensor und Pixel-Sensoren




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Spiele
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
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Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: 1,19 €
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
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Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: 1,79 €
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
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[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
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TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
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König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
PicPu - Dog Picture Puzzle
PicPu - Dog Picture Puzzle
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PicPu - Dog Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Search Challenge PRO
Word Search Challenge PRO
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Word Search Challenge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Re:Bounding - Bubble Breaker
Re:Bounding - Bubble Breaker
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Re:Bounding - Bubble Breaker
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
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Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
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Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Sand And Water
Sand And Water
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Sand And Water
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
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Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
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Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
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Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
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Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
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Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
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Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Backrooms
Backrooms
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Backrooms
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Chicken Slide and Jump
Chicken Slide and Jump
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Chicken Slide and Jump
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Sort And Arrange - Thinking
Sort And Arrange - Thinking
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Sort And Arrange - Thinking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
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Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
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Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
Warriors' Market Mayhem VIP :
Warriors' Market Mayhem VIP :
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Warriors' Market Mayhem VIP :
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Cooking Quest: Essenswagen-Abe
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Cooking Quest: Essenswagen-Abe
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Hybrid Warrior VIP
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Hybrid Warrior VIP
Entwickler: Cat Lab
Preis: Kostenlos
Planet Gravity - Newton's law
Planet Gravity - Newton's law
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Planet Gravity - Newton's law
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[VIP] Missile Dude RPG : idle
[VIP] Missile Dude RPG : idle
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[VIP] Missile Dude RPG : idle
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Undead Slayer: Offline Premium
Undead Slayer: Offline Premium
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Undead Slayer: Offline Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
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Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
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Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Mikan Orange - Icon Pack
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Mikan Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Ichigo Red - Icon Pack
Ichigo Red - Icon Pack
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Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
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Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Leaf - Icon Pack
Leaf - Icon Pack
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Leaf - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
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Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Ocean - Blue Icon Pack
Ocean - Blue Icon Pack
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Ocean - Blue Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Octa Dark - Icon Pack
Octa Dark - Icon Pack
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Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Shield - Icon Pack
Shield - Icon Pack
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Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Bluediant - Icon Pack
Bluediant - Icon Pack
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Bluediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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