Android Update: Neue Google-App, großes Show-Event, das Ende der Apps, Smart Glasses und Android Auto

Obwohl in wenigen Tagen das große Android Show-Event stattfindet, hat der Mai mit einer starken Android-Woche begonnen, die eine Reihe von Neuerungen und Ausblicken hervorgebracht hat. Es gab das Sicherheitsupdate, die Android XR Smart Glasses, wir berichten über das Ende der Android-Apps, über die Android Auto-Widgets und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In der ersten Android-Woche des Mai werden langsam die Weichen für die großen Events gestellt, nämlich die Android Show und die Google I/O. Wir haben über eine völlig neue Google-App berichtet, über das Ende der Android-Apps, blicken auf die Smart Glasses, berichten über WhatsApp, Chrome und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das Ende der Android-Apps

Es mehren sich die Anzeichen, dass den Android-Apps keine große Zukunft mehr bevorsteht. Stattdessen sollen viele Aufgaben schon sehr bald durch KI-Agenten ersetzt werden bzw. von diesen übernommen werden. Es gibt überraschend viele Hinweise und selbst alle großen Hersteller scheinen davon überzeugt und passen ihre Strategien entsprechend an. Schaut euch die wachsende Anzahl der Gründe einmal an:

» Das Ende der Android-Apps rückt immer näher

Alle Infos zu Android XR Smart Glasses

Die Android XR Smart Glasses stehen vor der Tür und werden viele Neuerungen im Vergleich zu älteren Generationen oder auch den derzeit verfügbaren Headsets bringen. Im folgenden verlinkten Artikel fassen wir alle bekannten Infos zu den Smart Glasses zusammen, die sich schon häufig gezeigt haben.

» Alle Infos zu den Android XR Smart Glasses









WhatsApp erhält ein neues Cloud-Backup

WhatsApp will schon bald nicht mehr nur auf Google Drive für das Backup setzen, sondern einen eigenen Cloudspeicher anbieten. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Details.

» WhatsApp erhält ein neues Cloud-Backup ohne Google Drive

Android Auto erhält Widgets

Android Auto bekommt die Unterstützung für Widgets, das ist schon seit längerer Zeit bekannt. Jetzt scheinen diese kurz vor dem Rollout zu stehen – eventuell auch zur Android Show.

» Android Auto steht vor dem Rollout von Widgets

Neue Google-App zeigt KI-Agenten

Eine neue Google-App war nur für wenige Minuten im Google Play Store verfügbar und hat uns gezeigt, was ein KI-Agent schon bald auf den Smartphones leisten soll. COSMO gibt interessante Einblicke.

» Neue Google-App COSMO zeigt Möglichkeiten der KI-Agenten

Mai-Sicherheitsupdate ist da

Google hat das Android-Sicherheitsupdate für Mai veröffentlicht, das einen kritische Sicherheitslücke auf den Smartphones fixen soll.

» Google veröffentlicht das Android-Sicherheitsupdate für Mai

The Android Show kommt

Am Dienstag startet mit der Android Show das erste große Google-Event des Jahres. Wir erwarten viele große Ankündigungen rund um das mobile Betriebssystem und dessen zukünftige Plattformen.

» Google lädt zum Android Show-Event









Chrome für Android mit neuer Standortfreigabe

Der Chrome-Browser für Android erhält eine neue Standortfreigabe. Die Nutzer können jetzt festlegen, ob sie ihren exakten Standort freigeben möchten – wenn überhaupt – oder nur eine ungefähre Position. Für beide Varianten gibt es gute Gründe, aus denen die Nutzer bei der ersten Freigabe wählen können.

» Chrome für Android bekommt optionalere Standortfreigabe

Android 17 QPR1 Beta 2 ist da

Google hat die Android 17 QPR1 Beta 2 veröffentlicht und ist damit schon wieder zwei Schritte weiter als man es eigentlich erwarten würde. Denn nach wie vor wurde das stabile Android 17 noch nicht veröffentlicht.

» Google veröffentlicht überraschend Android 17 QPR1 Beta 2

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.