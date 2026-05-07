Gemini Live: Mehr Raum für den Kamerastream – neue Oberfläche wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Veröffentlicht am von Jens
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Mit dem Modus Gemini Live lässt sich der KI-ChatBot unter Android in einer permanenten Konversation verwenden, die multimedial unterstützt werden kann. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Oberfläche, die zwar weiterhin schick animiert ist, aber den medialen Inhalten und auch der gesamten Konversation mehr Platz als zuvor lässt. Erneut kommen die Google-Farben zum Einsatz.


gemini live old

Gemini bietet unter Android den Live-Modus, mit dem die Nutzer ganz ohne weitere Aufforderung für einen längeren Zeitraum mit der KI sprechen können, bei Bedarf die Kamera oder auch andere Dateien freigeben können. Um dieses permanente Zuhören und Zuschauen zu visualisieren, wurden die inhaltlichen und funktionellen Bereiche separiert und durch eine geschwungene Linie getrennt. Auf obigen Screenshots seht ihr das alte bzw. derzeit noch bei vielen Nutzern sichtbare Design.

gemini live new

Jetzt zeigt sich ein neues Design, das den Inhalten sehr viel mehr Platz einräumt und die Trennung weitestgehend aufhebt. Der Trennstreifen ist verschwunden und sowohl das Kamerabild als auch die Konversation kann den größten Teil des Displays einnehmen. Um dennoch das permanente Zuhören und Zuschauen zu visualisieren, gibt es eine schicke Animation am unteren Displayrand. Diese wechselt je nach Status die Farbe und auch die Größe.

Spricht der Nutzer mit Gemini, ist die Animation in Blau gehalten, antwortet die Gemini-KI, verfärbt es sich pulsierend zwischen Gelb und Grün. Wird die Kamera freigegeben, ist es erneut eine blaue Farbe und das gesamte Display wird umrahmt. Wie ihr sehen könnt, zieht sich das Kamerabild auf dem letzten Screenshot bis nach unten und kann somit die gesamte Fläche einnehmen. Die Buttons zur Steuerung sind schwebend an gewohnter Stelle zu finden.

Das neue Design wird ab sofort für viele Nutzer ausgerollt und zeigt sich bereits nach dem Update auf die Version 17.20 der Google-App.

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[9to5Google]

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