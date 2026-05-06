Google Home & Gemini: Smart Home Upgrade bringt neue Kamerafunktionen, Automatisierung & Ask Home

Google konzentriert derzeit viele Kräfte auf das Smart Home und liefert in kurzen Abständen Updates für Google Home und Gemini for Home aus – nicht selten zunächst nur für Preview-Nutzer. Jetzt hat man einen großen Schwung weiterer Neuerungen anzukündigen, die man als „Smart Home Upgrade“ zusammenfasst. Die App soll jetzt schneller reagieren, intuitiver nutzbar sein und viele neue Funktionen mitbringen.



Durch den Einzug von Gemini for Home in das Smart Home ist der Schwung an Neuerungen schon seit Monaten spürbar größer als in den letzten Jahren. Wir hatten hier im Blog natürlich regelmäßig über alle neuen Funktionen und Testläufe informiert, die in vielen Bereichen vorgenommen worden sind. Zuletzt über die neue Google Home Kameraauswertung und Medienkontrollen.

Die Kameraoberfläche wurde modernisiert, um eine verbesserte Benutzererfahrung und schnellere Navigation zu ermöglichen. Google fasst die Verbesserungen in der schnellen Übersicht wie folgt zusammen:

Benachrichtigungen mit vergrößerter Vorschau: Automatische Fokussierung der Motive in Ereignisbenachrichtigungen.

Automatische Fokussierung der Motive in Ereignisbenachrichtigungen. Verbesserte Navigation: Genießen Sie flüssigeres Video-Scrubbing und präzisere Kamerasteuerung.

Genießen Sie flüssigeres Video-Scrubbing und präzisere Kamerasteuerung. Erweiterte Ereignisliste: Scrollen Sie durch Ihre Zeitleiste, ohne den Videoplayer zu schließen.









Nicht nur das Kameraerlebnis wurde verbessert, sondern man hat auch die Leistungsfähigkeit von Google Home über verschiedene Oberflächen hinweg verbessert. Dazu gehören die folgenden Punkte, die man in der jüngsten Ankündigung hervorhebt:

Robuste Automatisierung und Steuerung: Erweiterte Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen jetzt, alles von Saugrobotern bis hin zum Batteriestand problemlos zu überwachen.

Erweiterte Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Ihnen jetzt, alles von Saugrobotern bis hin zum Batteriestand problemlos zu überwachen. Ask Home im Web: In Kürze als öffentliche Vorschau verfügbar, können Sie von Ihrem Computer aus den Kameraverlauf durchsuchen und Automatisierungen erstellen.

In Kürze als öffentliche Vorschau verfügbar, können Sie von Ihrem Computer aus den Kameraverlauf durchsuchen und Automatisierungen erstellen. Verbesserte App-Benachrichtigungen: Mit den Schnellaktionsschaltflächen können Nutzer der öffentlichen Vorschau sofort von einer Benachrichtigung zum entsprechenden Gerätepanel springen und so problemlos zwischen den Eigenschaften wechseln.

Erst gestern hatten wir berichtet, dass die Sprachsteuerung in Gemini for Home deutlich beschleunigt worden ist, wobei man von ganzen 1,5 Sekunden pro Befehl spricht. Das nächste große Update ist rund um die Google I/O in zwei Wochen zu erwarten, die viele neue Gemini-, Smart Home- und vielleicht auch Smart Speaker-Funktionen mitbringen sollte.

» Google Home: Gemini beschleunigt Sprachsteuerung – bis zu 1,5 Sekunden Zeitgewinn und präziser als bisher

[Google-Blog]

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