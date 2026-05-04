Google Home: Gemini beschleunigt Sprachsteuerung – bis zu 1,5 Sekunden Zeitgewinn und präziser als bisher

Durch eine Welle Updates kommen derzeit viele neue Funktionen zu Gemini für Google Home, über die wir euch mehrmals pro Monat auf dem Laufenden halten. Jetzt gibt es ein weiteres Update, das die Sprachsteuerung funktionell erweitern und auch deutlich beschleunigen soll. Die Rede ist einer bis zu 1,5 Sekunden schnelleren Reaktion pro Anfrage. Erreicht wird das durch eine optimierte Verarbeitung.



Wir hatten bereits über das große Medien-Update von Gemini für Google Home berichtet und jetzt folgt der zweite Teil, der die Sprachsteuerung verbessern soll. Google spricht davon, dass die Verarbeitung von Befehlen für Lampen, Steckdosen und ähnliche Dinge um bis zu 1,5 Sekunden schneller als bisher erfolgen kann. Es ist eine „deutliche Geschwindigkeitssteuerung“, die durch die „Optimierung der Verarbeitung von Gerätebefehlen und Hausplänen“ erreicht werden konnte.

Außerdem hat man die Verarbeitung der Befehle effizienter gestaltet, sodass diese beinahe sofortig ausgeführt werden können. Das gilt für Befehle in den Bereichen Alarme, Timer oder Erinnerungen. Als Beispiel für diese flotten Befehle gibt man etwa „Schalte das Küchenlicht an“, „Stelle einen Timer auf 10 Minuten“ oder „den Pizza-Timer abbrechen“ an. Zunächst werden die Verbesserungen für die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch ausgerollt – weitere sollen folgen.

Gemini for Home ist jetzt besser darin zu erkennen, ob es sich um einen eigenständigen Befehl oder eine Folgefrage handelt, was für die fortgesetzte Kommunikation mit Gemini sehr relevant ist. Außerdem sollen die benutzerdefinierten Routinen ohne Störungen durch andere Smart Home-Befehle besser laufen. So reicht etwa der Befehl „Hey Google, ich bin zu Hause“ um die Routinen für die Ankunft zu Hause auszulösen.

Alle Updates, inklusive der funktionellen Neuerungen für Google Home auf Smart Speakern und in der Smartphone-App werden in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt. Außerdem hat man erst am Wochenende angekündigt, den Rollout von Gemini for Home als Ablöse des Google Assistant zu beschleunigen.

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[9to5Google]

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