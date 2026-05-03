Google in der KI-Ära: Alle Apps erhalten neue Logos – es zeigen sich interessante Unterschiede (Galerie)

Für die KI-Ära stellt sich Google nicht nur funktionell und strategisch neu auf, sondern sorgt auch für eine visuelle Abgrenzung: Derzeit erhalten alle Google-Apps neue Icons, die sich mal und mal weniger stark von ihren Vorgängern abheben. Dabei fällt auf, dass es offenbar eine visuelle Abgrenzung zwischen den organisatorischen Apps aus dem Workspace-Universum und dem restlichen Portfolio geben soll.



Googles Designer setzen in vielen Bereichen auf Einheitlichkeit und Wiedererkennungswert. Zwar nimmt man die eigenen Regeln selbst nicht immer ganz genau, doch grundsätzlich hält man sich an eine gewisse Linie – das gilt auch bei den Icons und Logos für die zahlreichen Produkte. Die letzte große Umstellung auf die vierfarbigen App-Icons liegt mittlerweile sechs Jahre zurück und wird jetzt durch einen neuen Anlauf abgelöst.

Die alten Logos hatten den bisher größten Wiedererkennungswert und waren aufgrund ihrer simplen Symbolik und vor allem der Farbpalette sofort als Google-Icons zu erkennen. Denn in allen Logos waren alle vier Google-Grundfarben zu finden, die meist gleichmäßig auf die Flächen und Geraden verteilt worden sind. Das hat bei einigen Apps besser und bei anderen weniger gut funktioniert. Die damalige Kritik war groß und wirklich warm geworden ist mit diesen Icons wohl kaum jemand.

Schon seit einigen Monaten läuft eine langsame Umstellung auf neue App-Logos, die derzeit Fahrt aufnimmt und wohl in Kürze in den neuen Workspace-Icons gipfeln wird, die gleich mehr als ein Dutzend Apps visuell umstellen werden. Bei all diesen neuen Icons fällt ein Muster auf, das von Google zwar (bisher) nicht offiziell verkündet wurde, aber sicherlich kein Zufall ist. Aber schauen wir uns erst einmal die neuen Logos an.









Neue Logos für Google Workspace

Alle Apps aus dem Google Workspace-Universum werden in Kürze neue Logos erhalten, wobei die Umstellungen im Vergleich zu den Vorgängern teilweise sehr groß ist. Obiger Leak zeigt alle neuen Logos von Google Drive über Docs, Sheets und Slides und GMail bis zum Kalender, Google Tasks, Keep und auch Sites. Allesamt sind es Apps, die im Google Workspace-Universum bereitgestellt werden, Teile des Business-Pakets bieten und zum allergrößten Teil auch für Privatnutzer angeboten werden.

Wie ihr sehen könnt, ist es mit der Vierfarbigkeit bei dieser Umstellung vorbei. Stattdessen bekommt jedes Logo eine dominierende Farbe, die in mehreren Abstufungen oder Nuancen und mit Farbverläufen verwendet wird. Apps wie Google Drive und GMail sind gar Ausreißer, weil sie auf mehr als eine Farbe setzen. Während bei GMail das Rot dominiert und die anderen Farben nur noch als knapper Verlauf zu sehen sind, lässt Google Drive genau diese Farbe vermissen. Vielleicht sind diese Ausreißer kein Zufall.

Neue Logos für alle Google-Apps

Auch viele andere Google-Apps erhalten neue Logos. Für Plattformen wie Google Maps, Google Fotos und Google Home sind diese bereits ausgerollt worden. In dieser Woche hatten wir über das neue Google Wallet-Logo und auch über das neuen Google Health Premium-Logo berichtet. Wie ihr in obiger Zusammenstellung sehen könnt, setzen diese Apps auch weiterhin auf eine farbenfrohe Darstellung, auffällige Farbverläufe und das Vorhandensein aller vier Google-Farben.

Diese Logos stehen im Kontrast zu den Workspace-Logos, wobei nur Google Drive und GMail in beide Kategorien passen würden.









Eine abgegrenzte Produktlinie?

Es ist schon recht auffällig, dass sich die Icons zwischen der Workspace-Welt und den rein an Consumern gerichteten Produkten unterscheiden. Doch während es die Consumer-Produkte nur für Endnutzer gibt, stehen die allermeisten Workspace-Produkte aus dem Businessbereich ebenfalls auch für Privatnutzer zur Verfügung. Eine echte Abgrenzung scheint daher kaum möglich und dennoch ist zumindest in puncto Logo-Design eine Trennung nicht zu übersehen.

Vielleicht werden wir nicht erfahren, was dahintersteckt. Denn neue Logos werden von Google normalerweise gar nicht oder maximal beiläufig angekündigt. Gerade bei den eher kleineren Schritten ist eine solche Veränderung auch nicht erwähnenswert und wird von den Designern einfach in die Update-Zyklen hereingeschoben. Dennoch ist zu erwarten, dass die Workspace-Icons in einem großen Schwung rund um die Google I/O geändert werden – vielleicht gemeinsam mit einer neuen Designsprache.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dieser Entwicklung weitergeht. Insbesondere der Google-Schriftzug steht nach der großen Update-Welt mit seinen flachen Farben recht allein da und dürfte ebenfalls angepasst werden. Doch wie könnte ein neues Google-Logo mit Farbverlauf aussehen? Im folgenden verlinkten Artikel findet ihr einige Vorschläge.

» Google in der KI-Ära: Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen? Ein neuer Entwurf mit schickem Farbverlauf

Letzte Aktualisierung am 3.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.