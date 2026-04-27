Als sichtbares Zeichen der Umstellung auf die KI-Ära haben einige Google-Apps in den letzten Monaten ganz neue Icons erhalten, die einen frischen und modernen Look mitbringen. Schon sehr bald scheint man an Tempo zulegen zu wollen, denn ALLE Apps aus Google Workspace sowie dem organisatorischen Bereich werden in Kürze neue Icons erhalten. Jetzt zeigen sich alle Designs in einem Leak.



Die meisten Google-Apps haben im Laufe der Zeit schon mehrere Logowechsel mitgemacht und haben nicht immer von den strengen Vorgaben profitiert. Die vor einigen Jahren durchgeführte Umstellung auf vierfarbige App-Icons war umstritten und dürfte bis heute nicht jedem gefallen. Damals ging es darum, dass alle App-Icons lediglich aus den vier Google-Grundfarben in einem möglichst ausgewogenen Verhältnis sowie sehr einfachen Formen bestehen. Das hat die Unterscheidung nicht immer leicht gemacht.

Jetzt genießen die Designer wieder etwas mehr Freiheit und können die App-Icons ein klein wenig aufwendiger gestalten, auf eine dominierende Farbe setzen und mit Farbverläufen und Akzenten für ein schickes Gesamtbild sorgen. Nach den neuen Logos für Google Maps, Google Fotos oder auch die Google-App zeigen sich jetzt die neuen Logos für das Workspace-Universum in einem umfangreichen Leak. ALLE App-Icons werden ein neues Design erhalten.

In der folgenden Grafik könnt ihr alle neuen Icons sehen, die bis auf ganz wenige Ausnahmen sicherlich gut bei den Nutzern ankommen werden. Allesamt setzen sie auf einen dominierenden Farbton und Farbverläufe. Google Drive mit seinen drei Farben ist da fast schon ein Ausreißer und bei GMail kommt die gewohnte Vierfarbigkeit nur noch am Rand des Briefumschlags zum Einsatz.









Ich denke, mit diesen Logos können viele Nutzer sehr gut leben. Sie sind zwar in gewisser Weise generisch und nicht sofort als Google-Apps zu erkennen, doch die Formen, Darstellungen und Symbole dürften sich im Laufe der Jahre in das Gedächtnis der Nutzer gebrannt haben.

Nicht nur die Workspace-Apps werden ein neues Design erhalten, sondern vermutlich das gesamte Portfolio der Google-Apps. Erst vor wenigen Tagen ist das neue Google Health Premium-Logo aufgetaucht. Wir erwarten, dass die Umstellung der Icons rund um die Google I/O geschehen wird, die sicherlich den einen oder anderen weiteren Umstieg auf die KI-Ära mitbringen wird.

Und wie geht es mit dem Google-Logo weiter? Im Folgenden Artikel findet ihr Möglichkeiten für einen bunten Google-Schriftzug in der KI-Ära.

» Google in der KI-Ära: Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen? Ein neuer Entwurf mit schickem Farbverlauf

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.